Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 1 мая.

Какие результаты операции?

В Генштабе ВСУ подтвердили результаты мероприятий по снижению возможностей противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

По словам военных, поражение вражеских самолетов произошло 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области России.

Сейчас степень повреждений в результате операции уточняется.

Стоит отметить, что цели располагались на расстоянии около 1700 километров от государственной границы Украины.

Где расположен российский военный аэродром Шагол: смотрите на карте

По данным открытых источников, на аэродроме Шагол вблизи Челябинска базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС России.

Известно, что именно бомбардировщики из 2-го смешанного авиаполка участвовали в интервенции России в Сирию. В прессе неоднократно также звучали обвинения в военных преступлениях и публиковались списки пилотов, которые сознательно атаковали гражданские объекты в Сирии.

Напомним, на днях военные ВСУ также поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-17. Это произошло на полевой площадке в Воронежской области более чем в 150 километрах от линии фронта.

Как отмечал главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала, здесь важно не только само поражение двух бортов, но и дальность, на которой это произошло. Если раньше россияне еще могли отодвигать такие площадки подскока в тыл и считать их относительно безопасными, то теперь под ударом оказываются уже и те точки, которые должны были прикрывать армейскую авиацию от украинских средств поражения.

