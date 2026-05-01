Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 1 мая.
Читайте также Минус почти полторы тысячи врагов: какие потери россиян на 1 мая
Какие результаты операции?
В Генштабе ВСУ подтвердили результаты мероприятий по снижению возможностей противника наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.
По словам военных, поражение вражеских самолетов произошло 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области России.
Сейчас степень повреждений в результате операции уточняется.
Стоит отметить, что цели располагались на расстоянии около 1700 километров от государственной границы Украины.
По данным открытых источников, на аэродроме Шагол вблизи Челябинска базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС России.
Известно, что именно бомбардировщики из 2-го смешанного авиаполка участвовали в интервенции России в Сирию. В прессе неоднократно также звучали обвинения в военных преступлениях и публиковались списки пилотов, которые сознательно атаковали гражданские объекты в Сирии.
Напомним, на днях военные ВСУ также поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-17. Это произошло на полевой площадке в Воронежской области более чем в 150 километрах от линии фронта.
Как отмечал главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала, здесь важно не только само поражение двух бортов, но и дальность, на которой это произошло. Если раньше россияне еще могли отодвигать такие площадки подскока в тыл и считать их относительно безопасными, то теперь под ударом оказываются уже и те точки, которые должны были прикрывать армейскую авиацию от украинских средств поражения.
Враг продолжает нести потери: последние новости
В период с февраля по апрель 2026 года подразделения ГУР МО вместе с бойцами 104-й бригады ТрО "Горынь" провели масштабную операцию на Сумском направлении, направленную против кадыровских формирований.
В результате этих действий, по данным военных, удалось нанести наибольшие потери подразделениям "Ахмата" с начала полномасштабной войны: уничтожен 41 оккупант, еще 87 получили ранения, более сотни считаются пропавшими без вести.
Также украинские силы поразили более 160 единиц бронетехники и автотранспорта, уничтожили более 25 беспилотников различных типов и ряд средств связи, в том числе комплексы РЭБ и РЭР, а также инженерное оборудование. Под ударами оказались склады с оружием и топливом и другая военная инфраструктура противника.