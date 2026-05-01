Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны.

Какие детали уникальной спецоперации?

Операцию против наемников подразделения Росгвардии "Ахмат", который воевал против Украины на Сумском направлении реализовали:

спецподразделение ГУР МО Украины "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии,

бойцы 104 бригады ТрО "Горынь",

и подразделение агентурных операций ГУР.

Украинская разведка получила информацию о планах и намерениях противника от своего агента – бывшего военного "Ахмата", с которым ГУР усилило контакт в начале 2025 года. Ему организовали безопасный выход на подконтрольную Украине территорию.

Разведка сейчас сообщает, что агенту удалось установить устройство для прослушивания в помещении, где проходили совещания командования подразделения. Само устройство доставили через линию фронта с помощью FPV-дрона.

Высокая осведомленность о планах и возможностях врага позволила украинским спецназовцам прицельно бить кадыровцев во время их перемещений и в районах сосредоточения,

– добавили в ГУР.

Операция разведки оказалась уникальной и чрезвычайно успешной – в период с февраля по апрель 2026 года подразделение "Ахмат" понесло наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения. 41 солдат ликвидирован, 87 ранены. Еще более сотни наемников считается без вести пропавшими.

Кроме того, украинские бойцы разбили и повредили более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 БпЛА различных типов, а также средства связи, в частности РЭБ, РЭР и инженерное оборудование. Горящая техника, склады оружия и топливных материалов и другие средства для ведения войны.

Уникальная операция ГУР на Сумщине: смотрите видео

В свою очередь Командир ичкерийских добровольцев спецподразделения ГУР "Шаманбат" Абдул Хаким призвал чеченцев не подписывать контракт и избегать мобилизации в российскую армию.

Что вам сделали украинцы? Кого из вас они убили? Берегите себя и переходите на нашу сторону. Спасайте свои души,

– подчеркнул Абдул Хаким.

Важно! Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии 24 Канала заявил, что российская армия сейчас несет огромные потери на фронте. Вследствие существенного уменьшения личного состава командование России вводит на Покровско-Мирноградском направлении свои резервы. Говорится о тех подразделениях, которые должны были бы выйти на административные границы Донецкой области. Сейчас, говорит Кузан, соотношение потерь на фронте составляет 1 к 5, тогда как в Донецкой области иногда соотношение достигает 1 к 12.

Россия планирует вербовать в свою армию иностранцев: что известно?

В ГУР сообщили о планах России привлечь к войне в Украине около 20 000 иностранцев, говорится о жителях Центральной Азии и беднейших стран Африки и Азии.

Кроме официальных пунктов набора, вербовки в разных регионах России также осуществляют псевдочастные военные структуры, которые по данным ГУР, находятся под контролем российских спецслужб, в частности ГРУ. Говорится о "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Такой шаг связан с многочисленными потерями на фронте и необходимостью восстанавливать войска для удержания уже занимаемых позиций и новых наступлений.