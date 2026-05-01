Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
Дивіться також Україна завдала разючих ударів по цілях у Росії та на ТОТ: Генштаб поділився деталями
Які деталі унікальної спецоперації?
Операцію проти найманців підрозділу Росгвардії "Ахмат", який воював проти України на Сумському напрямку реалізували:
- спецпідрозділ ГУР МО України "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії,
- бійці 104 бригади ТрО "Горинь",
- та підрозділ агентурних операцій ГУР.
Українська розвідка отримала інформацію про плани та наміри противника від свого агента – колишнього військового "Ахмату", із яким ГУР посилило контакт на початку 2025 року. Йому організували безпечний вихід на підконтрольну Україні територію.
Розвідка нині повідомляє, що агенту вдалось встановити пристрій для прослуховування в приміщенні, де відбувались наради командування підрозділу. Сам пристрій доставили через лінію фронту за допомогою FPV-дрона.
Висока обізнаність про плани та можливості ворога дозволила українським спецпризначенцям прицільно бити кадирівців під час їх переміщень та в районах зосередження,
– додали в ГУР.
Операція розвідки виявилась унікальною та надзвичайно успішною – в період з лютого по квітень 2026 року підрозділ "Ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. 41 солдата ліквідовано, 87 поранено. Ще понад сотня найманців вважається безвісти зниклими.
Окрім того, українські бійці розтрощили та пошкодили понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, більш ніж 25 БпЛА різних типів, а також засоби зв'язку, зокрема РЕБ, РЕР та інженерне обладнання. Палала техніка, склади зброї й паливних матеріалів та інші засоби для ведення війни.
Унікальна операція ГУР на Сумщині: дивіться відео
Своєю чергою Командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракт та уникати мобілізації до російської армії.
Що вам зробили українці? Кого з вас вони вбили? Бережіть себе і переходьте на нашу сторону. Рятуйте свої душі,
– наголосив Абдул Хакім.
Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі 24 Каналу заявив, що російська армія нині зазнає величезних втрат на фронті. Внаслідок суттєвого зменшення особового складу командування Росії вводить на Покровсько-Мирноградському напрямку свої резерви. Мовиться про ті підрозділи, які мали б вийти на адміністративні межі Донецької області. Наразі, каже Кузан, співвідношення втрат на фронті становить 1 до 5, тоді як на Донеччині інколи співвідношення сягає 1 до 12.
Росія планує вербувати до свого війська іноземців: що відомо?
У ГУР повідомили про плани Росії залучити до війни в Україні близько 20 000 іноземців, мовиться про мешканців Центральної Азії та найбідніших країн Африки та Азії.
Окрім офіційних пунктів набору, вербування у різних регіонах Росії також здійснюють псевдоприватні військові структури, які за даними ГУР, перебувають під контролем російських спецслужб, зокрема ГРУ. Мовиться про "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".
Такий крок пов'язаний із численними втратами на фронті та необхідністю поновлювати війська для втримання вже займаних позицій та нових наступів.