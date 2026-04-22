Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что в Кремле могут много рассказывать о своих целях войны в Украине. Но им до сих пор за более чем 4 года так и не удалось даже полностью захватить Луганскую область. Силы обороны контролируют там некоторую территорию.

На каком направлении в России особенно большие потери?

Как отметил Кузан, стойкость украинских военных разрушает планы российских захватчиков. Так, они уже ввели на Покровско-Мирноградском направлении свои резервы. Это те ударные подразделения, которые должны были бы выйти на административные границы Донецкой области. Но они использованы уже возле Покровска.

Поступают сообщения о колоссальных потерях врага именно на этом участке фронта. Речь идет об огромном количестве личного состава.

Были сообщения, что преимущественно соотношение потерь на фронте составляет 1 к 5. А на этом направлении соотношение иногда достигает 1 к 12. Недавно воины 155 бригады находились в полном окружении и не спали в течение 7 дней. Там буквально непрерывно наводили дроны, минометы артиллерию и уничтожали врага. Благодаря их усилиям удалось уничтожить почти 40 оккупантов. Хотя невероятно трудно в таких условиях воевать,

– отметил Кузан.

Конечно, не стоит делать прогнозов относительно того, какая будет ситуация дальше в Покровске и Мирнограде. Однако украинским подразделениям удается удерживать эту территорию в течение длительного времени. Это дало возможность выстроить другие линии обороны.

Какие потери России на войне?