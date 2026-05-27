Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Смотрите также Разве мы не заслужили место среди союзников США после того, что прошли вместе, – Зеленский Трампу

Что о письме говорит Зеленский?

По его словам, это обращение является частью постоянной дипломатической работы Украины с партнерами на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с безопасностью требует быстрых и результативных решений, в частности в сфере противовоздушной обороны. В письме, по его словам, говорится о необходимости усиления защиты от ракетных ударов России, которые остаются одним из главных вызовов для Украины.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Зеленский подчеркнул, что Украина понимает важность внимания мира к другим глобальным кризисам, однако война в Европе продолжается уже пятый год в полномасштабной фазе и требует не меньшей концентрации усилий. Отдельно он отметил, что усиление защиты от баллистических ракет напрямую влияет на возможность продвижения дипломатического процесса.

В обращении также подчеркивается ключевая роль США в поддержке украинской обороны. Речь идет о том, что именно американские системы ПВО являются критически важными для защиты украинских городов и гражданского населения.

Пока Россия полагается на ракеты, ее интерес к дипломатии ненастоящий. Должны это исправить. И можем это исправить только вместе с Америкой,

– отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил США за предыдущую помощь Украине и подчеркнул, что страна ожидает дальнейших решительных шагов партнеров. По его словам, гарантии безопасности и достаточный уровень ПВО могут создать условия для реального продвижения к миру.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов, ведь именно совместные действия союзников могут обеспечить защиту от ракетного террора и стабильность в Европе.

Как Зеленский прокомментировал письмо к Трампу: смотрите видео

Что еще известно об этом письме?

В письме Владимира Зеленского к президенту США и Конгрессу говорилось о критической ситуации с противовоздушной обороной Украины. Документ, который появился в публичном доступе, был написан 26 мая и связан с массированной российской атакой накануне.

В обращении президент напомнил, что Россия применила десятки ракет различных типов, в частности крылатые, баллистические и гиперзвуковые, а также около 600 ударных дронов.

Отдельно отмечалось применение ракет средней дальности "Орешник", одна из которых поразила Киевскую область, а другая, по данным, упала на временно оккупированной территории Донецкой области. Зеленский подчеркнул, что в результате атаки были жертвы и раненые, а также значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В письме он отметил, что Украина ежедневно сталкивается с последствиями ракетного террора и нуждается в усилении защиты неба. Президент также обратил внимание, что уровень перехвата вражеских дронов в Украине уже превышает 90%, однако ракетная угроза остается критической.

В документе отмечается, что Украина видит признаки подготовки России к усилению ракетных ударов. Из-за этого темпы международных поставок систем ПВО, по словам Зеленского, не соответствуют масштабам угрозы. Президент отдельно подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются последним существенным преимуществом России на поле боя. Он отметил, что их перехват возможен, но требует системной поддержки партнеров.