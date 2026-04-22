О потерях вражеской армии за прошедшую сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери российской армии?

В Генштабе проинформировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 321 450 (+1 140) человек;
  • танков – 11 885 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 436 (+7);
  • артиллерийских систем – 40 516 (+38);
  • РСЗВ – 1 749 (+0);
  • средства ПВО – 1 350 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 251 489 (+1 026);
  • крылатых ракет – 4 549 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);
  • специальной техники – 4 132 (+0).

Потери России по состоянию на 22 апреля 2026 года / Фото Генштаба

Недавние успешные атаки Сил обороны

  • СБУ ударила по нефтестанции "Самара". Объект формирует сорт найти для экспорта – Urals. Беспилотники повредили пять резервуаров. В результате атаки там возник пожар.

  • Россия потеряла возможность полностью покрывать потери на фронте. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что оккупанты планируют привлечь до 100 тысяч заключенных и еще до 25 тысяч иностранцев. Но 9 из 10 российских солдат погибает на фронте, а "у того одного есть шанс остаться живым и сдаться в плен".

  • На днях Силы обороны поразили НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу в Крыму. Также под прицелом были склады боеприпасов и дронов, а еще командно-наблюдательные пункты в Донецкой области и в Белгородской области.