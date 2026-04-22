О потерях вражеской армии за прошедшую сообщил Генштаб ВСУ.
Смотрите также СБУ ударила по российской нефтестанции "Самара": чем она так важна
Какие потери российской армии?
В Генштабе проинформировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 апреля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 321 450 (+1 140) человек;
- танков – 11 885 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 436 (+7);
- артиллерийских систем – 40 516 (+38);
- РСЗВ – 1 749 (+0);
- средства ПВО – 1 350 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактического уровня – 251 489 (+1 026);
- крылатых ракет – 4 549 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);
- специальной техники – 4 132 (+0).
Потери России по состоянию на 22 апреля 2026 года / Фото Генштаба
Недавние успешные атаки Сил обороны
СБУ ударила по нефтестанции "Самара". Объект формирует сорт найти для экспорта – Urals. Беспилотники повредили пять резервуаров. В результате атаки там возник пожар.
Россия потеряла возможность полностью покрывать потери на фронте. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что оккупанты планируют привлечь до 100 тысяч заключенных и еще до 25 тысяч иностранцев. Но 9 из 10 российских солдат погибает на фронте, а "у того одного есть шанс остаться живым и сдаться в плен".
На днях Силы обороны поразили НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазу в Крыму. Также под прицелом были склады боеприпасов и дронов, а еще командно-наблюдательные пункты в Донецкой области и в Белгородской области.