Про втрати ворожої армії за минулу повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати російської армії?
У Генштабі проінформували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 22 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140) осіб;
- танків – 11 885 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7);
- артилерійських систем – 40 516 (+38);
- РСЗВ – 1 749 (+0);
- засоби ППО – 1 350 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 251 489 (+1 026);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 925 (+162);
- спеціальної техніки – 4 132 (+0).
Втрати Росії станом на 22 квітня 2026 року / Фото Генштабу
Нещодавні успішні атаки Сил оборони
СБУ вгатила по нафтостанції "Самара". Об'єкт формує сорт найти для експорту – Urals. Безпілотники пошкодили п'ять резервуарів. Внаслідок атаки там виникла пожежа.
Росія втратила можливість повністю покривати втрати на фронті. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, що окупанти планують залучити до 100 тисяч ув'язнених і ще до 25 тисяч іноземців. Але 9 із 10 російських солдатів гине на фронті, а "в того одного є шанс залишитися живим і здатися у полон".
Днями Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та нафтобазу у Криму. Також під прицілом були склади боєприпасів і дронів, а ще командно-спостережні пункти на Донеччині та в Бєлгородській області.