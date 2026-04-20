Як розповів в етері 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, в Росії є план з залучення найманців – щорічно понад 400 тисяч, кожного місяця орієнтовно до 35 тисяч осіб.
В Росії падає показник підписаних контрактів
Сьогодні покривати втрати на полі бою у повному обсязі Росія не може, адже вони дедалі зростають, а от показник охочих підписувати контракти з міноборони – падає. Зі слів майора у відставці, він знизився на 20%.
"Ті люди, які долучаються до російського війська – це якраз контрактники. Ще до 100 тисяч Росія планує взяти людей з в'язниць. Ще хочуть долучити 20 – 25 тисяч іноземців. Також будуть брати громадян з депресивних регіонів, які мають правопорушення, борги. Завдяки тому, що їм обіцяють амністію та закриття боргів, ті мають щонайменше відслужити пів року", – розповів Гетьман.
Одним зі складників, де країна-агресорка шукає живу силу для фронту – тимчасово окуповані нею українські території. Там, зі слів ветерана російсько-української війни, загрібають людей масово, не розбираючись чи дозволяє людині стан здоров'я.
"Ми скаржимося, що в нас "бусифікація", а там росіяни вибивають двері, хапають за шкірку, дають автомат в руки й гонять на штурм, а позаду – загороджувальний загін. От 9 з 10 гинуть, а в того одного є шанс залишитися живим і здатися у полон. Бо якщо вирішить тікати й повертатися, то буде знищений своїми ж", – озвучив Гетьман.
Зауважте! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук припустив, що Путін, аби покривати шалені втрати своєї армії шукатиме готових бійців у Північній Кореї та Білорусі. Поки він посилюватиме мобілізаційні процеси всередині Росії, може скористатися солдатами цих країн (50 – 60 тисяч осіб).
До чого вдається Росія, аби набрати живу силу для війни?
Путін у 2025 році передбачив право цілорічно оголошувати збори резервістів терміном на 2 місяці. Мовиться про громадян, які підписали контракт на військову службу у резерві. На думку військового оглядача Василя Пехньо, це дає змогу Росії швидко залучили людський ресурс.
У ГУР МО повідомили, що в Росії місцеві органи влади формують списки "добровольців" для підписання контрактів. В них потрапляють зокрема боржники, які не сплачують за послуги ЖКГ. Їм обіцяють закрити борги, якщо поїдуть на війну за контрактом.
Живу силу Росія шукає тепер і у вищих навчальних закладах, там студентів агітують. Бесіди проводять зокрема з тими, хто має академічні заборгованості. Їх намагаються заохотити виплатами, переведенням на бюджетну форму навчання.
Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів, що в Росії спостерігається хвиля звільнень. Розрахунок на те, що громадяни підпишуть контракти, аби знайти спосіб заробити гроші. Він також розповів, що на підприємствах роботодавці відбирають кандидатів, яких агітують теж стати підписантами й поїхати на фронт. Таку вказівку спустили по регіонах губернатори.