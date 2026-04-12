Про це в етері 24 Каналу наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зазначивши, що якщо противник втрачатиме на фронті 35 – 40 тисяч бійців кожного місяця, тоді російське командування не зможе накопичити резерви.

В яких 2-х країнах Путін шукатиме людський ресурс?

Втрати ворога за березень 2026 року вийшли на рівень, який став найбільшим за період війни. Лише від безпілотників загинули або були важко поранені 33 988 російських бійців, ще 1 363 окупантів вдалося знищити завдяки іншим ударам, зокрема з артилерії. Кремль намагається покривати такі втрати й вдається до різних способів.

Як прогнозує керівник безпекових програм Центру глобалістики, Путін для поповнення свого окупаційного війська використовуватиме не стільки мобілізаційні процеси, як шукатиме вже готових солдатів, хоча б 50 – 60 тисяч. З його слів, такий людський ресурс, поки буде розганятися мобілізаційна машина Росії, очільник Кремля може взяти у свого союзника – Північної Кореї.

Кім Чен Ин продасть їх вже за більшу ціну або Путін візьме підготовлені бойові підрозділи в Лукашенка. Уявімо, що він залучить білоруську армію, не посилюючи свої сили на Сході чи Півдні, а запустить її з Півночі. Таким чином ще розтягнуть нам фронт,

– озвучив Лакійчук.

На думку керівника безпекових програм Центру глобалістики, тоді може бути серйозна загроза. Він зауважив на тому, що хоча вся білоруська армія становить орієнтовно 40 тисяч бійців, Путіну на загрозу втратити Лукашенком свої боєздатні збройні сили точно байдуже. Адже його ключовий пріоритет – продовжувати війну, тому ресурс він шукатиме щосили.

Лукашенко розуміє, що Путін його "роздягне", забере останнє, на що він спирається у своїй державі. Він відбрикується. Якби Путін мав можливість після 2022 року посилити свої сили лукашенківською армією, він би це зробив,

– зазначив Лакійчук.

Поки що самопроголошений президент Білорусі всіма способами намагається балансувати й свою армію Путіну не віддавати. Однак, як підсумував Лакійчук, слід брати до уваги інфільтрацію російських спецслужб в білоруські збройні сили.

Зауважте! Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко вказав на те, що хоча Лукашенко спрямовує чималі інвестиції в свою армію, однак вона перебуває не в найкращому стані. Він додав, що нещодавно в Білорусі був оголошений призов на військові збори й вдалося призвати на навчання лише 20% офіцерів запасу.

