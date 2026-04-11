Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Як у Росії шукають нових добровольців?
За даними української розвідки, до таких переліків насамперед включають осіб із заборгованістю за комунальні послуги. Якщо боржницею є жінка, у списки можуть внести її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів чи навіть батьків. Надалі цим людям пропонують "умови – зокрема списання боргів – в обмін на підписання контракту. У разі оголошення мобілізації саме вони розглядатимуться як пріоритетні для вручення повісток.
Окремо увагу зосередили на студентах. Міністр вищої освіти Росії Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% студентів до укладання контрактів. Йдеться передусім про тих, хто має академічні борги або ризикує бути відрахованим.
Таким студентам пропонують оформити академвідпустку та підписати контракт мінімум на рік. В обмін обіцяють фінансові виплати, пільги, можливість повернення до навчання, а іноді – навіть переведення на бюджет чи індивідуальні умови навчання.
Володимир Зеленський вважає, що Путін розуміє, що не може повністю окупувати Україну, але блефує на міжнародній арені.
Путін шукає вихід, який виглядав би як перемога, і намагається витіснити Україну з Донбасу через діалог зі США.