Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Как в России ищут новых добровольцев?
По данным украинской разведки, в такие перечни прежде всего включают лиц с задолженностью за коммунальные услуги. Если должницей является женщина, в списки могут внести ее мужа или совершеннолетних родственников – сыновей, братьев или даже родителей. В дальнейшем этим людям предлагают "условия – в частности списание долгов – в обмен на подписание контракта. В случае объявления мобилизации именно они будут рассматриваться как приоритетные для вручения повесток.
Отдельно внимание сосредоточили на студентах. Министр высшего образования России Валерий Фальков поручил подготовить не менее 2% студентов к заключению контрактов. Речь идет прежде всего о тех, кто имеет академические долги или рискует быть отчисленным.
Таким студентам предлагают оформить академотпуск и подписать контракт минимум на год. В обмен обещают финансовые выплаты, льготы, возможность возвращения к учебе, а иногда – даже перевод на бюджет или индивидуальные условия обучения.
