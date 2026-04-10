Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Rest Is Politics.

Понимает ли Путин, что не достигнет в Украине своих целей?

Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами месседжами, которые не соответствуют его настоящим мыслям,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия несет большие потери и не имеет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя.

Путин ищет выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас с Донбасса дипломатическим путем – через диалог с Соединенными Штатами.

"Потому что для полной оккупации Донбасса ему пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Это огромная цена даже для Путина", – отметил Зеленский.

