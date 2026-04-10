Об этом сообщает The Guardian.

Как Трамп может надавить на Украину?

Причиной таких опасений называют приближение промежуточных выборов в Конгресс США осенью – Трампу может понадобиться быстрая "победа" на внешнеполитическом треке. В Европе считают, что это создает риск усиления давления на Украину и потенциально угрожает ее суверенитету.

По информации издания, в этом месяце в Киев могут приехать спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – их первый визит в рамках новых мирных инициатив. Ожидается попытка перезапустить переговорный процесс, однако в Европе относятся к этому с осторожностью, опасаясь сценария, где Украину могут поставить перед фактом.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности отметил, что растет тревога из-за возможности того, что Трамп ради геополитического успеха перед выборами усилит давление на Киев, в частности относительно отказа от претензий на Донбасс.

Дополнительным фактором напряжения стала ситуация на Ближнем Востоке. Война в Иране обнажила разногласия между США и Европой, и, по оценкам чиновников, это отвлекает ресурсы Вашингтона от поддержки Украины. В ЕС опасаются, что в таком случае им придется самостоятельно противостоять российской угрозе.

