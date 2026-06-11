Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив при этом, что решение относительно стратегии на зиму российский диктатор примет не раньше сентября. Пока что в Кремле могут лишь предполагать различные сценарии.
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О действиях Путина зимой
Майор ВСУ объяснил, что различные варианты развития событий рассматривают и в Украине. Сейчас наша страна пытается достичь перемирия, остановки боевых действий на линии соприкосновения и переговоров.
Однако пока Россия не хочет идти на уступки и садиться за стол переговоров.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Поэтому нам нужно готовиться к более длительной войне. Этот сценарий мы тоже прорабатываем,
– подчеркнул военный.
Ткачук также отметил, что сообщения о предстоящем зимнем наступлении не являются чем-то новым для Украины. Очевидно, что Москва намерена продолжать войну, поэтому и будет готовить наступательные кампании.
Майор ВСУ рассказал о планах россиян: смотрите видео
Однако важно отметить, что летняя кампания этого года на определенных направлениях фронта провалилась и россияне сконцентрировались на тактико-оперативном уровне на участке вокруг Константиновки.
К слову, пока в Кремле делают ставку на количество живой силы на фронте, по сравнению с прошлым годом желающих воевать по контракту в России уменьшилось на 20%. На фоне высоких потерь на фронте россиянам становится все сложнее вербовать новобранцев.