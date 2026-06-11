Соответствующую информацию командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил в недавнем интервью агентству Reuters.

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Какие шаги готовит Украина?

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" сообщил, что наращивание ударов украинских беспилотников по оккупированным территориям уже сказалось на российской логистике и поставках топлива.

Благодаря этому в течение последнего месяца интенсивность движения по трассе Р-280 сократилась на 71%. Этот маршрут, который соединяет Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом, остается одним из ключевых для обеспечения оккупантов.

Майор заверил, что уже через месяц вышеупомянутый маршрут будет находиться под полным контролем украинских военнослужащих. По его мнению, это позволит еще больше ограничить логистические возможности оккупационных войск.

Мы изолируем Крым в ближайшем будущем,

– подчеркнул он.

Издание со ссылкой на военных аналитиков также сообщает, что кампания по нанесению ударов средней дальности по оккупированным территориям существенно повлияла на российскую логистику и замедлила поставки оккупантам.

Отмечается, что это также почти остановило темпы наступательных действий оккупантов в прошлом месяце. Кроме того, удары ослабили российскую систему ПВО, что создало условия для проведения украинских атак на большем расстоянии.

В результате удалось поразить российские объекты нефтяной инфраструктуры и предприятия оборонной промышленности. "Мадяр" сообщает, что такими действиями хотят заставить оккупантов перейти к обороне и отказаться от наступления.

"Мы создадим условия, которые сделают крайне сложным для любого военнослужащего или работника оборонной промышленности оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или использовать подъездные пути к ним", – резюмировал украинский командующий.

С какими проблемами столкнулись россияне?

Напомним, что, The Guardian писало, что движение гражданских лиц по вышеупомянутому маршруту почти прекратилось, в частности, по данным СМИ, вдоль дороги остаются десятки уничтоженных российских грузовиков и топливозаправщиков.

Также ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял о уничтожении Чонгарского моста, который соединяет Крым с Херсонской областью, что существенно осложнило положение противника.