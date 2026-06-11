Из-за постоянных атак беспилотников этот маршрут уже получил новое название среди украинских военных. Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о "дороге смерти"?

Российские войска называют трассу Р-280 маршрутом "Новороссия". Именно эта магистраль проходит через оккупированные территории Украины и соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем, Мелитополем и Крымом через побережье Азовского моря.

В последние месяцы украинские военные начали называть этот маршрут "дорога смерти". Причиной стали постоянные удары беспилотников по российским колоннам, которые перевозят личный состав, боеприпасы и топливо.

Особое значение трассе придает то, что она является одним из главных сухопутных коридоров снабжения оккупационных войск на юге. Для России этот маршрут стал альтернативой Керченскому мосту, который регулярно оказывается под угрозой украинских атак. В последнее время в сети все чаще появляются видео с этого направления. На кадрах видно уничтоженные грузовики, топливозаправщики и последствия ударов украинских дронов непосредственно во время движения колонн.

Дополнительный удар по логистике нанесли атаки на Чонгарский мост – важный участок маршрута между оккупированной Херсонщиной и Крымом. После серии ударов движение транспорта там пришлось временно ограничить.

Украинские военные все активнее применяют так называемую кампанию Middle Strike – удары по целям на расстоянии от 20 до 200 километров от линии фронта. Основная цель таких операций – разрушение логистики, складов, транспортных узлов и маршрутов снабжения врага.

Еще 5 мая президент Украины Владимир Зеленский отмечал резкий рост количества таких ударов.

Сейчас вдвое больше ударов на расстояниях более 20 километров по сравнению с мартом, и вчетверо больше по сравнению с февралем. И их будет еще больше. Это приоритетное направление,

– сказал он.

Впоследствии министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще откровеннее очертил задачи кампании.

"Наша задача сейчас, по указанию президента, заключается в том, чтобы максимально применить удар посередине и, в координации с военными, создать полную логистическую блокаду для врага", – подчеркнул чиновник.

По данным командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, только за последние две недели движение военных грузов по дороге сократилось на 71%.

Журналисты отмечают, что важную роль в кампании играют ударные беспилотники, способны действовать на значительном расстоянии от фронта. В частности, речь идет об американских дронах Hornet, которые используют элементы искусственного интеллекта для обнаружения целей, а также украинские беспилотники Morrigan, которые запускаются из компактных мобильных установок.

Признает ли Россия признает проблемы с логистикой?

Успех украинских ударов все чаще признают даже представители оккупационной администрации. Так, назначенный Кремлем руководитель оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о применении украинскими военными "комплексной системы дистанционного минирования" и призвал водителей воздержаться от поездок без необходимости.

Между тем назначенный Россией руководитель оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо был вынужден ограничить движение гражданских грузовиков по трассе Р-280 вдоль Азовского моря.

Аналитики ISW также считают, что украинские удары уже дают ощутимый оперативный эффект. По их мнению, кампания средних ударов существенно затрудняет использование Россией ключевых путей сообщения между оккупированными территориями и Крымом.

В результате дорога, которая еще недавно считалась одним из самых надежных маршрутов снабжения оккупационной армии, все больше превращается в зону постоянного риска для российских военных перевозок.

Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ за первый год работы нанесли России сокрушительные потери. Украинские дроны поразили российские цели почти на 40 миллиардов долларов.