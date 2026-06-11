Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики определили, что согласно анализу расходов федерального бюджета России, в январе-марте 2026 года единовременные выплаты за заключение контракта с российским Минобороны получили около 71,2 тысячи человек. Это на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За весь 2025 год контракты с Министерством обороны России подписали 363 900 человек, что на 10% меньше, чем в 2024 году,

– пишут аналитики.

В ISW отмечают, что российские власти сталкиваются с трудностями в вербовке новобранцев на фоне высоких потерь на фронте. Поэтому Кремль прибегает к увеличению бонусов для контрактников, использование резервов и усиление мобилизационных мероприятий.

Аналитики также отмечают, что Россия делает ставку на численное преимущество как на свой главный ресурс в войне. В то же время преимущество Украины в использовании дронов и средств поражения средней дальности в значительной степени нивелирует этот фактор, нанося российским силам значительные потери в технике и личном составе.

В ISW добавили, что на фоне снижения показателей набора новобранцев и роста количества жертв Кремль создает условия для проведения ограниченных, поэтапных призывов резервистов с целью восполнить потери в Украине.

Частичная мобилизация в России: последние новости

Главный редактор издания "ОстроВ", представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш в комментарии 24 Канала предположил, что Путин может объявить всеобщую мобилизацию, если россияне неохотно проголосуют на выборах в Госдуму. Так диктатор планирует отомстить.

Также Гармаш убежден, что Путин не осознает реальной ситуации на фронте и реально верит, что российские войска смогут захватить весь Донбасс до конца 2026 года. Вероятно, говорит эксперт, пока военный преступник будет всячески избегать объявления мобилизации.

Несколько ранее Путин утвердил закон, который позволяет списывать задолженности по кредитам контрактников в пределах до 10 миллионов рублей. Таким образом российские власти расширяет систему финансовых поощрений для тех, кто подписывает контракт и отправляется на войну.