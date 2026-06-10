Главный редактор издания "ОстроВ", представитель Украины в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Сергей Гармаш озвучил 24 Каналу мнение, что Путин может объявить ее при условии очень плохих результатов на выборах в Госдуму. Таким образом он отомстит россиянам.

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"Я считаю, что сейчас возможна всеобщая мобилизация. Она не прекращалась, его указ не отменен. То есть первая волна состоялась. Юридически есть все основания, возможности продолжить и сделать новую волну. Но это может быть, если будут очень плохие результаты на выборах в Госдуму. Таким образом он отомстит", – предположил он.

Однако сейчас у кремлевского диктатора нет ощущения катастрофы несмотря на то, что ситуация на фронте очень плохая. Он верит, что до конца 2026 года он захватит весь Донбасс. Поэтому, вероятно, сейчас он будет всячески избегать объявления мобилизации.

Гармаш о мобилизации в России: смотрите видео

Как сейчас Россия проводит мобилизацию?

Сергей Гармаш отметил, что в России ищут другие пути для мобилизации. В частности, была информация, что тем, кто подпишет контракты, будут списаны кредиты, задолженности. Под эту категорию приходится треть населения.

Если врачи отправляют человека служить, то получают деньги за это. Что происходит? Приходит человек к врачу, а ему говорят: "У тебя рак кожи. Тебе жить два месяца. Лучше подпиши контракт. Твоя семья хотя бы получит деньги",

– рассказал журналист.

То есть мобилизация уже происходит, но не так организованно, как в 2022 году, а тихо. Для этого есть вся инфраструктура, электронные повестки. Однако это еще не массовые процессы.

Почему мобилизация не поможет России?

В ISW объяснили, почему мобилизация не поможет России на фронте. Она может оказаться менее эффективной и менее популярной, чем в 2025 году, когда страна-агрессор еще имела определенные тактические продвижения.

Также основной проблемой для России остается логистика. Украинские дроны затрудняют перемещение подразделений, подвоз боеприпасов и удержание позиций, а также ограничивают возможности переброски резервов на передовую.

Кроме того, России нужно не только компенсировать потери, но и обеспечивать новые подразделения, в частности, в сфере БПЛА и обороны тыла.