Головний редактор видання "ОстроВ", представник України у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську Сергій Гармаш озвучив 24 Каналу думку, що Путін може оголосити її за умови дуже поганих результатів на виборах до Держдуми. У такий спосіб він помститься росіянам.

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"Я вважаю, що зараз можлива загальна мобілізація. Вона не припинялась, його указ не скасований. Тобто перша хвиля відбулася. Юридично є всі підстави, можливості продовжити та зробити нову хвилю. Але це може бути, якщо будуть дуже погані результати на виборах до Держдуми. У такий спосіб він помститься", – припустив він.

Однак зараз у кремлівського диктатора немає відчуття катастрофи попри те, що ситуація на фронті дуже погана. Він вірить, що до кінця 2026 року він захопить весь Донбас. Тому, ймовірно, зараз він буде всіляко уникати оголошення мобілізації.

Гармаш про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Як зараз Росія проводить мобілізацію?

Сергій Гармаш зазначив, що у Росії шукають інші шляхи для мобілізації. Зокрема, була інформація, що тим, хто підпише контракти, будуть списані кредити, заборгованості. Під цю категорію припадає третина населення.

Якщо лікарі відправляють людину служити, то отримують гроші за це. Що відбувається? Приходить чоловік до лікаря, а йому кажуть: "У тебе рак шкіри. Тобі жити два місяці. Краще підпиши контракт. Твоя родина хоча б отримає гроші",

– розповів журналіст.

Тобто мобілізація вже відбувається, але не так організовано, як у 2022 році, а тихо. Для цього є вся інфраструктура, електронні повістки. Однак це ще не масові процеси.

Чому мобілізація не допоможе Росії?

В ISW пояснили, чому мобілізація не допоможе Росії на фронті. Вона може виявитися менш ефективною та менш популярною, ніж у 2025 році, коли країна-агресорка ще мала певні тактичні просування.

Також основною проблемою для Росії залишається логістика. Українські дрони ускладнюють переміщення підрозділів, підвезення боєприпасів та утримання позицій, а також обмежують можливості перекидання резервів на передову.

Крім того, Росії потрібно не лише компенсувати втрати, а й забезпечувати нові підрозділи, зокрема, у сфері БпЛА та оборони тилу.