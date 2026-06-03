Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что для создания иллюзии побед враг действует специальными шоу-группами.

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Хватает ли России людей для продолжения войны?

Силы обороны переломили ход ведения боевых действий и не допустили оперативных прорывов и вернуть часть территорий, чтобы остановить наступательный потенциал и темп противника в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

К тому же враг имеет значительные проблемы с мобилизацией, даже за деньги. По словам военного, официальные данные по потерям врага можно смело умножать, потому что есть и военнослужащие, которых Россия официально не учитывала, а также различные военные формирования по типу "Вагнера".

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Как следствие, на территории РФ работают группы, которые активно пытаются привлечь молодежь через различные псевдопатриотические организации, отчисления из вузов и секты.

"Им нужна молодежь, потому что она может эффективно пополнять те подразделения, которые оперируют беспилотниками. Также враг повыбирал из тюрем всех, кого мог, и сейчас правоохранительная система работает над тем, чтобы пополнять оккупационные войска и тех, кто нарушили закон. Параллельно у них работают так называемые рекрутинговые группы, которые подкупают или шантажируют граждан другой страны для ведения боевых действий против Украины", – сказал Федоренко.

Обратите внимание! Аналитики ISW отмечают, что потенциальная принудительная мобилизация в России рискует стать значительно менее эффективной и популярной по сравнению с 2025 годом, когда агрессор ещё добивался определённых тактических успехов. Главным вызовом для оккупантов остается логистика: из-за активной работы украинских беспилотников враг не может свободно перемещать подразделения, поставлять боеприпасы и удерживать позиции. К тому же Кремль сталкивается с необходимостью не только покрывать текущие потери, но и формировать и обеспечивать новые.

Как Кремль создает иллюзию победы на фронте?

Также Россия запустила процесс скрытой мобилизации, и уже привлекает дополнительный личный состав. Плюс дополнительно перемещение годных к прохождению службы мужчин из одного региона в другой происходит с обязательным оформлением военно-учетных документов.

Как следствие, не имея успехов на линии боевых действий, они вынуждены все время блефовать, вынуждены подавать ложную информацию, начиная с низов и до самого Кремля.

Противник активно на линии боевого соприкосновения работает своими шоу-группами. Шоу-группы – это военнослужащие российско-украинских войск, которые пытаются инфильтрироваться, часто применяя гражданскую одежду.

Они выходят в определенные места, пересиживают и потом выходят на определенные рубежи, которые узнаваемы и на свои разведывательные средства разворачивают российские тряпки. После этого все российские паблики срываются тем, что якобы населенный пункт Украины находится под контролем российских войск. Хотя на самом деле это 3 доходяги, которые случайно туда прошли, и только они осуществили подобные мероприятия, как сразу попадают или в плен, или если оказывают сопротивление, то их ликвидируют. Противник все время вынужден выдавать желаемое за действительное,

– объяснил Федоренко.

Что известно о ситуации на фронте?

По состоянию на 3 июня на большинстве участков фронта продолжаются ожесточенные бои без подтвержденных прорывов сторон, при этом украинские защитники наносят врагу значительные потери и успешно контратакуют на Купянском, Боровском и Славянском направлениях.

Силы обороны также нанесли эффективные удары по позициям оккупантов в Сумской области и вблизи Берестока в Донецкой области, тогда как заявления российских источников о якобы успехах в районах нескольких населенных пунктов остаются неподтвержденными.

На Александровском направлении враг пытается проникнуть, скрываясь в летней растительности, и из-за угрозы со стороны украинских БПЛА реже применяет тяжелую артиллерию.