Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На каких участках фронта произошли изменения?

На геолокационных видео за 2 июня видно, как оккупанты пытаются инфильтроваться на севере Сумской области. Тогда как украинские войска нанесли успешный удар по российским позициям к северо-востоку от Бачевска, что на северо-запад от города Сумы.

Также 2 июня россияне провели ограниченные наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях, в то же время украинские войска контратаковали к югу от Боровой.

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Вместе с тем враг не оставляет надежд оккупировать Донецкую область и продвинуться вглубь Днепропетровской. Так, 2 июня оккупанты продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска контратаковали на юго-восток от Славянска.

Заметим, что российские милблогеры 1 июня сделали заявление, что российские войска якобы продвинулись на север от Рай-Александровки, на юг от Дибровы и на восток от Малиновки. Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.

Также российские войска продолжили свое наступление в тактическом районе Константиновка-Дружковка, однако продвинуться вперед им не удалось. Уже 2 июня Генеральный штаб Украины сообщил, что ночью украинские войска успешно ударили по скоплению российских войск вблизи Берестока, что к югу от Константиновки.

На Александровском направлении вражеские подразделения пытаются инфильтроваться под прикрытием летней растительности. Так украинским беспилотникам значительно труднее выявлять и ликвидировать противника. В то же время заместитель командира украинской артиллерийской батареи, действующей на Александровском направлении, отметил, что в настоящее время растут "зоны поражения", поскольку теплая погода меньше истощает батареи беспилотников, чем холодная. Также по его словам, российские войска уже реже используют тяжелую артиллерию, поскольку она уязвима к ударам беспилотников, однако все еще часто используют минометы.

В Генштабе сообщили, что защитники успешно атаковали скопления российского личного состава вблизи Комара и Малиевки вблизи Александровки.

Украинские войска продолжили свою кампанию ударов на передовой по российским военным объектам в оккупированном Херсоне. 2 июня Генштаб Украины сообщил, что защитники нанесли удар по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Голой Пристани.

Где ситуация не изменилась?

2 июня оккупационные войска продолжали свои попытки наступления на украинские позиции на северном направлении Харьковской области, впрочем, успеха не достигли.

В направлении Великого Бурлука 2 июня боевых действий зафиксировано не было, поскольку ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности.

В тактическом районе Доброполье и на Покровском и Новопавловском направлениях враг также продолжал наступательные действия, но изменения линии фронта пока не зафиксировано.

В то же время оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Гуляйпольском направлении или вблизи Орехова, впрочем безрезультатно.

Ситуация на фронте на 2 июня: смотрите карты ISW

Какие потери на фронте несет враг?

Только за минувшие сутки Силы обороны нанесли врагу значительные потери как в технике, так и в живой силе. Россия потеряла 1 130 своих солдат, еще 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 6 РСЗО, 3 средства противовоздушной обороны и 6 НРК. Вместе с тем защитники уничтожили 437 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы специальной техники.

Операторы подразделения Paragon Company в составе 10-го отряда беспилотных систем "Спецподразделения Тимура" ГУР весной 2026 года успешно отработали ударными беспилотниками по вражеской технике и личному составу.

Только в марте благодаря ударам дронов было ликвидировано или тяжело ранено 33 988 российских военных. Тогда как из-за ударов артиллерии и другого вооружения Россия потеряла еще 1 363 оккупанта.

В мае бригада "Рубеж" на Покровском направлении успешно уничтожила 246 российских военных, еще 70 были ранены. Кроме живой силы, россияне теряют технику, в частности танки. Украинские подразделения также активно работают по воздушным целям. В частности на счету зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" почти 500 сбитых БпЛА различных типов.