Только за последние сутки Россия потеряла 1 130 своих солдат. Актуальную статистику по потерям врага на 3 июня публикует Генштаб.

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Потери врага за последние сутки

С начала полномасштабной войны против Украины российские войска понесли значительные ощутимые потери как в живой силе, так и в технике. По состоянию на 3 июня защитники ликвидировали:

личного состава – около 1 368 040 (+1130) человек;

танков – 11 974 (+5);

боевых бронированных машин – 24 673 (+7);

артиллерийских систем – 43 172 (+60);

РСЗВ – 1 826 (+5);

средств ПВО – 1 403 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 325 615 (+1853);

наземных робототехнических комплексов – 1 548 (+6);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 102 575 (+437);

специальной техники – 4 245 (+4);

крылатых ракет – 4 733 (+40).



Потери врага на 3 июня / Инфографика Генштаба

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Как украинские защитники уничтожают оккупантов?

Операторы подразделения Paragon Company в составе 10-го отряда беспилотных систем "Спецподразделения Тимура" ГУР показали видео с боевой работы украинских дронов. Так весной 2026 года защитники разбили немало российской техники и личного состава.

Заметим, что только в марте благодаря ударам беспилотников было ликвидировано или тяжело ранены 33 988 российских военных.

На Покровском направлении только в мае украинская бригада "Рубеж" уничтожила 246 российских военных, еще 70 были ранены.

1 июня защитники сообщили, что провели успешную операцию по зачистке от оккупантов села Новоплатоновка, что в Харьковской области. Во время операции ударно-поисковая группа бригады выполнила задание по ликвидации инфильтрованных сил противника.