В опросе приняли участие 6698 респондентов, минимум 1000 из каждой страны, сообщает Politico.

Какое отношение европейцев к Трампу?

Опрос, проведенный в Польше, Германии, Бельгии, Франции, Испании и Италии, показал, что европейцы считают президента США угрозой безопасности. После своего возвращения Трамп усилил разногласия в НАТО, угрожал аннексировать Гренландию и Канаду, пытался ослабить экономику союзников тарифами.

Лишь 12% продолжают считать Америку близким союзником, тогда как 36% – угрозой. Китай считают угрозой 29% респондентов. В четырех странах назвали США главной угрозой:

Испанцы наиболее негативно относятся к США – 51 %.

В Италии – 46%.

В Бельгии – 42%.

В Германии – 30%.

Польша, жители которой имеют границу с Россией и считают союз с США главной гарантией безопасности, имеют иное мнение – только 13% негативно относятся к Штатам.

В то же время Россию и в дальнейшем считают самой большой угрозой. В Италии – 51%, в то время как в Польше – 92%.

Как европейцы будут противостоять вызовам?

76% респондентов заявили, что поддержат отправку военных своей страны для защиты союзника по НАТО в случае нападения. Когда речь зашла о защите члена ЕС, этот процент вырос до 81. В каждой из шести стран военная помощь уверенно перевесила.

Но только 19% респондентов сказали, что готовы защищать собственную страну с оружием в руках, в случае нападения. 47% готовы помогать как гражданские с логистикой, медициной или гражданской защитой. Зато 12% рассмотрят выезд из страны.

Большинство опрошенных осознают важность европейской способности защитить себя. В шести странах 86% считают, что Европа должна развивать собственные оборонные возможности. Поддержка более глубокой военной интеграции оценивается положительно. 69% респондентов желают создания общей европейской военной силы.

Как европейцы относятся к поддержке Украины?

Вопрос экономической и военной поддержки Украины наиболее сильно раскалывает европейцев. Однако процент поддержки нашей страны остается высоким.

34% респондентов заявили, что Европа недостаточной помогает Украине, 31% считают, что достаточно, а 30% – что много. В Германии, которая больше всего среди европейцев помогает Украине, 45% считают, что Европа делает недостаточно. В Италии, которая предоставляет самую низкую долю своего ВВП для помощи Украине, среди опрошенных стран, 42% заявили, что Европа оказывает слишком большую поддержку.

Обратите внимание! Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Каналу рассказал, что для него одно из самых больших изменений заключается в том, что в начале российского вторжения это не воспринималось европейцами как их война. Она происходила в Европе, но не ощущалась как их. Теперь, когда США выглядят так, будто отходят от НАТО, когда Россия ведет себя все смелее, когда мы внимательнее смотрим на реальный военный потенциал Запада в Европе, то становится понятным – российская угроза теперь является угрозой не только Украине, но и Европе.

