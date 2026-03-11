Об этом заявил главнокомандующий сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг, передает Reuters.

Как украинцы будут учить немцев защищаться?

Недавно Киев и Берлин договорились, что украинские военные будут передавать свой боевой опыт в учебных центрах Бундесвера.

Фрейдинг отметил, что Германия возлагает большие ожидания на это сотрудничество. По его словам, украинские военные сегодня имеют уникальный опыт современной войны против российской армии, которого нет в других странах.

Он также отметил, что Германия стала первым государством, которая заключила с Украиной договоренность о привлечении ее военных инструкторов, но предположил, что впоследствии подобные шаги могут сделать и другие союзники.

Объясняя важность такого обмена опытом, Фрейдинг сослался на оценки западных разведок, согласно которым Россия может быть способной подготовиться к масштабной атаке на НАТО примерно к 2029 году.

Это почти послезавтра. У нас нет времени – враг не ждет, пока мы объявим, что готовы. Поэтому мы должны использовать любую возможность, чтобы подготовиться,

– сказал Фрейдинг.

Москва, со своей стороны, отрицает намерения нападать на страны Альянса. Впрочем, западные чиновники напоминают, что подобные заверения звучали и перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет состоять из нескольких десятков военных. Они будут работать в Германии в течение нескольких недель, после чего их могут менять другие специалисты.

Украинские тренеры будут передавать опыт в ряде направлений, в частности в артиллерии, инженерном деле, применении бронетехники, работе с беспилотниками, а также в системах управления и координации войск.

После начала полномасштабной войны в 2022 году именно Германия активно учила украинских военных пользоваться западным вооружением – боевыми машинами пехоты Marder, танками Leopard, артиллерийскими системами и средствами противовоздушной обороны.

По словам Фрейдинга, в реальных боевых условиях украинские военные значительно усовершенствовали эти навыки, создав новые подходы к ведению современной, высокотехнологичной войны, которые сложно найти в традиционных военных учебниках.

Он подчеркнул, что участие украинских военных как инструкторов в подготовке Бундесвера является свидетельством равноправного партнерства в сфере безопасности между двумя странами.

