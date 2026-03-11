Про це заявив головнокомандувач сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант Крістіан Фрейдінг, передає Reuters.

Як українці вчитимуть німців захищатися?

Нещодавно Київ і Берлін домовилися, що українські військові передаватимуть свій бойовий досвід у навчальних центрах Бундесверу.

Фрейдінг наголосив, що Німеччина покладає великі очікування на цю співпрацю. За його словами, українські військові сьогодні мають унікальний досвід сучасної війни проти російської армії, якого немає в інших країнах.

Він також зазначив, що Німеччина стала першою державою, яка уклала з Україною домовленість про залучення її військових інструкторів, але припустив, що згодом подібні кроки можуть зробити й інші союзники.

Пояснюючи важливість такого обміну досвідом, Фрейдінг послався на оцінки західних розвідок, згідно з якими Росія може бути здатною підготуватися до масштабної атаки на НАТО приблизно до 2029 року.

Це майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо, що готові. Тому ми повинні використовувати будь-яку можливість, щоб підготуватися,

– сказав Фрейдінг.

Москва, зі свого боку, заперечує наміри нападати на країни Альянсу. Втім, західні посадовці нагадують, що подібні запевнення звучали і перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових. Вони працюватимуть у Німеччині протягом кількох тижнів, після чого їх можуть змінювати інші фахівці.

Українські тренери передаватимуть досвід у низці напрямків, зокрема в артилерії, інженерній справі, застосуванні бронетехніки, роботі з безпілотниками, а також у системах управління та координації військ.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році саме Німеччина активно навчала українських військових користуватися західним озброєнням – бойовими машинами піхоти Marder, танками Leopard, артилерійськими системами та засобами протиповітряної оборони.

За словами Фрейдінга, у реальних бойових умовах українські військові значно вдосконалили ці навички, створивши нові підходи до ведення сучасної, високотехнологічної війни, які складно знайти у традиційних військових підручниках.

Він підкреслив, що участь українських військових як інструкторів у підготовці Бундесверу є свідченням рівноправного партнерства у сфері безпеки між двома країнами.

