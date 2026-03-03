Які питання порушуватиме Мерц?

Мерц говоритиме Трампу те, що той хоче почути про Іран, аби зберегти підтримку Вашингтона, пише Politico.

Недарма ще за день до від'їзду до США канцлер ретельно вибудовував тональність своїх заяв.

Зараз не час повчати наших партнерів і союзників,

– сказав Мерц про атаку США на Іран.

Річ у тім, що Мерц, за словами людей з оточення канцлера, зумів налагодити відносно добрий особистий контакт із Трампом. Тому під час свого візиту до Вашингтона розраховує використати ці стосунки, аби переконати президента щодо двох головних питань для ЄС:

підтримки України і посилення економічного тиску на Росію;

тарифної політики Білого дому після скасування Верховним судом попередніх мит Трампа.

Зауважте! У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США скасував більшість тарифів Дональда Трампа, які той запровадив протягом 2025 року для країн світу, пише NBC News. Судді постановили, що президент перевищив свої повноваження, коли скористався законом про надзвичайну ситуацію для уведення мит.

Що Мерц говоритиме про санкції й тарифи?

Одна з основних цілей Мерца, за словами обізнаних джерел, – переконати Трампа запровадити жорсткіші санкції проти Москви, аби змусити її припинити війну проти України. Для цього канцлер, імовірно, спробує представити боротьбу США проти Ірану як частину глобальної битви.

Цьому аргументу сприяє і те, що Путін назвав ліквідацію іранського лідера Алі Хаменеї "цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права".

Реакція Росії на дії США в Ірані знову чітко показала, чий бік вона займає... Цей конфлікт вкотре демонструє, де правда, а де кривда в питанні України,

– зазначив речник Мерца Штефан Корнеліус.

З іншого боку, Мерц, ймовірно, обговорить із Трампом необхідність зближення США та ЄС для протистояння викликам з боку Китаю. І в цьому питанні акцентуватиме на американських тарифах для європейців.

У цьому контексті канцлер, ймовірно, також зазначить, що тарифна політика США, безумовно, ускладнює зниження ризиків, оскільки ставить Європу під пресинг із двох сторін,

– розповів німецький депутат Норберт Реттген.

Втім експерти налаштовані скептично щодо мит, з огляду на непохитну прихильність Трампа до своєї тарифної політики. Вони вважають, що максимум, на який може реально сподіватися Мерц, – це ясність щодо подальших кроків адміністрації стосовно мит для ЄС.

Важливо! Сьогодні європейські лідери принаймні хочуть гарантій, що мита США для ЄС після останніх рішень не перевищать 15%, які погодили у торгівельній угоді влітку.

