Що вирішив Європарламент?

Рішення підтримали основні політичні сили парламенту – соціал-демократи (S&D) і консервативні євродепутати (EPP), передає 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Серед політичних груп існує більшість, яка підтримує заморожування торгівельної угоди, укладеної минулого року між Сполученими Штатами та ЄС,

– заявила голови групи S&D Іратксе Гарсія Перес.

У EPP, яка сформувала найбільшу фракцію Європарламенту, підтвердили, що припинили дискусії щодо торгівельної угоди зі США. А її лідер Манфред Вебер зауважив, що американські компанії без угоди не матимуть безмитного доступу на європейський ринок, і "це «дуже потужний інструмент".

Це надзвичайно сильний важіль. Я не думаю, що компанії погодяться відмовитися від європейського ринку,

– додала голова групи Renew Валері Айє.

Важливо! Торгівельну угоду США та ЄС уклали влітку 2025 року. Вона передбачає 15% тарифи на більшість європейських товарів, що імпортуються до Сполучених Штатів, повідомили в Єврокомісії. Водночас Євросоюз має скасувати тарифи на всі промислові товари зі США.

Які ще заходи планує ЄС?

Додатково ЄС розглядає можливість застосувати тарифи на американські товари, що імпортуються до країн блоку, на суму 93 мільярди доларів, пише Financial Times.

Водночас у Європі обговорюють застосування механізму протидії примусу (ACI) у відповідь на тарифні погрози Трампа.

Якщо це (погрози Трампа – 24 Канал) триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,

– наголосили європейські дипломати.

Інструмент ACI дозволяє обмежити доступ іноземних компаній до європейського ринку, але його ще жодного разу не використовували від моменту ухвалення у 2023 році.

Зауважте! Втім, більшість країн ЄС прагнуть спочатку спробувати домовитися з Трампом, перш ніж розв'язувати нову торгівельну війну.

Чим Трамп погрожує Європі?