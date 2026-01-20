Чому Трамп погрожує Франції митами?

Митні погрози прозвучали у відповідь на рішення французького президента Емманюеля Макрона відмовитися від участі у "Раді миру", яка має контролювати наступні кроки щодо ситуації в Газі, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Улестити Трампа не вдалося: тарифні погрози змушують Європу діяти жорстко

Макрон занепокоєний повноваженнями "Ради миру", яку просувають США, тому не поспішає долучатися. Дізнавшись про це від журналістів, Трамп заявив, що у президента Франції нібито немає впливу і він "за кілька місяців залишить посаду".

Я введу 200-відсотковий тариф на його вина і шампанське – і тоді він приєднається. Але може й не приєднуватися,

– сказав Трамп представникам ЗМІ.

У Франції відреагували на погрози глави Білого дому. Наближений до Макрона посадовець повідомив виданню, що заяви Трампа щодо тарифів "взяли до відома", але йти на поступки не збираються.

Як ми неодноразово наголошували, тарифні погрози з метою впливу на нашу зовнішню політику є неприйнятними й неефективними,

– наголосив посадовець.

Якими тарифами Трамп погрожує Європі?

Раніше Трамп у Truth Social пригрозив 8 країнам Європи запровадити додаткові тарифи у розмірі 10% за те, що вони підтримують Гренландію і виступають проти наміру США встановити контроль над островом.

У "чорний список" потрапили:

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

та Велика Британія.

Ба більше, Трамп пообіцяв, що з 1 червня мита на імпорт цих країн до США зростуть до 25%, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.

Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром – на кону мир у всьому світі,

– заявив президент.

Зауважте! У ЄС вже готують відповідь на погрози Трампа. Зокрема, європейські країни розглядають можливість запровадити для США тарифи на суму до 93 мільярдів доларів.

Що відомо про "Раду миру"?