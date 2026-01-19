Яку відповідь готує ЄС?

Європейські столиці розглядають можливість запровадити тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів або обмежити доступ компаніям зі США до ринку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Виграє не Трамп: євродепутат оцінив, наслідки тарифних погроз США через Гренландію

Посадовці, причетні до підготовки рішень, розповіли, що ці заходи мають надати європейським лідерам важелі впливу на зустрічах із Трампом. Вони планують зустрітися з американським президентом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.

Європа намагається знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в західному військовому альянсі – сценарію, що становив би екзистенційну загрозу для безпеки континенту,

– пише видання.

Тарифи, які ЄС розглядає для США, підготували ще торік. Однак їхню дію призупинили до 6 лютого, аби не викликати велику торгівельну війну.

Наразі Європа знову до них повернулася. Окрім того, посли 27 країн блоку у неділю обговорили можливість застосування механізму протидії примусу (ACI), котрий дозволяє обмежити доступ іноземних компаній до європейського ринку. Його ще жодного разу не використовували з моменту ухвалення у 2023 році.

Зауважте! Інструмент ACI також передбачає обмеження інвестицій та можливість скорочення експорту послуг, зокрема тих, які надають американські технологічні гіганти в Європі.

Чому ЄС збирається протидіяти Трампу?

На такий крок ЄС змушують піти останні заяви Трампа. У неділю він написав у Truth Social, що з , що з 1 лютого 2026 року обкладе додатковими тарифами у 10% на товари з 8 країн, які підтримали Данію і виступили проти купівлі Гренландії США. У список потрапили:

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Нідерланди;

та Велика Британія.

Ці країни направили свої військові контингенти до Гренландії, де ті мають взяти участь у навчаннях на запрошення Данії.

Ба більше, Трамп додав, що додаткові мита для цих держав зростуть до 25% з 1 червня, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.

Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,

– відповідають на ці погрози європейські дипломати.

Наріз Франція наполягає на застосуванні інструменту ACI і планує скоординувати спільну відповідь із Німеччиною перед переговорами з іншими європейськими колегами у Брюсселі.

Водночас більшість держав ЄС закликають спочатку спробувати домовитися із Трампом, перш ніж переходити до прямої конфронтації і розв'язувати нову торгівельну війну.

Варто знати! Трамп відвідає саміт у Давосі у середу й четвер. Там він має провести приватні переговори з європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як у ЄС регаують на погрози Трампа?