Яку відповідь готує ЄС?
Європейські столиці розглядають можливість запровадити тарифи на американські товари на суму 93 мільярди доларів або обмежити доступ компаніям зі США до ринку ЄС, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Посадовці, причетні до підготовки рішень, розповіли, що ці заходи мають надати європейським лідерам важелі впливу на зустрічах із Трампом. Вони планують зустрітися з американським президентом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.
Європа намагається знайти компроміс, який дозволив би уникнути глибокого розколу в західному військовому альянсі – сценарію, що становив би екзистенційну загрозу для безпеки континенту,
– пише видання.
Тарифи, які ЄС розглядає для США, підготували ще торік. Однак їхню дію призупинили до 6 лютого, аби не викликати велику торгівельну війну.
Наразі Європа знову до них повернулася. Окрім того, посли 27 країн блоку у неділю обговорили можливість застосування механізму протидії примусу (ACI), котрий дозволяє обмежити доступ іноземних компаній до європейського ринку. Його ще жодного разу не використовували з моменту ухвалення у 2023 році.
Зауважте! Інструмент ACI також передбачає обмеження інвестицій та можливість скорочення експорту послуг, зокрема тих, які надають американські технологічні гіганти в Європі.
Чому ЄС збирається протидіяти Трампу?
На такий крок ЄС змушують піти останні заяви Трампа. У неділю він написав у Truth Social, що з , що з 1 лютого 2026 року обкладе додатковими тарифами у 10% на товари з 8 країн, які підтримали Данію і виступили проти купівлі Гренландії США. У список потрапили:
- Данія;
- Норвегія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Франція;
- Німеччина;
- Нідерланди;
- та Велика Британія.
Ці країни направили свої військові контингенти до Гренландії, де ті мають взяти участь у навчаннях на запрошення Данії.
Ба більше, Трамп додав, що додаткові мита для цих держав зростуть до 25% з 1 червня, якщо угода про купівлю Гренландії так і не буде укладена.
Якщо це триватиме, у нас є чіткі інструменти відповіді… Трамп використовує відверто мафіозні методи,
– відповідають на ці погрози європейські дипломати.
Наріз Франція наполягає на застосуванні інструменту ACI і планує скоординувати спільну відповідь із Німеччиною перед переговорами з іншими європейськими колегами у Брюсселі.
Водночас більшість держав ЄС закликають спочатку спробувати домовитися із Трампом, перш ніж переходити до прямої конфронтації і розв'язувати нову торгівельну війну.
Варто знати! Трамп відвідає саміт у Давосі у середу й четвер. Там він має провести приватні переговори з європейськими лідерами, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як у ЄС регаують на погрози Трампа?
Європейський парламент готовий поставити на паузу затвердження торгівельної угоди між Євросоюзом і США. Найбільші політичні фракції Європарламенту вже заявили про намір відкласти голосування щодо зниження мит на американські товари, передбачене домовленостями, досягнутими минулого року.
Країни ЄС також оперативно відреагували на заяви Дональда Трампа. У Франції наголосили на відданості принципам суверенітету й незалежності держав як у Європі, так і за її межами. Президент Еммануель Макрон підкреслив, що жодні погрози чи спроби тиску не змінять позицію Парижа – ані щодо України, ані щодо Гренландії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про повну солідарність Євросоюзу з Данією та народом Гренландії. Вона застерегла, що запровадження тарифів може підірвати трансатлантичні відносини та запустити небезпечну спіраль ескалації між союзниками.