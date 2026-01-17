У Європі обіцяють скоординовану відповідь у разі запровадження тарифів. 24 Канал зібрав реакції європейських лідерів на нові тарифи Трампа.

Як у Європі реагують на чергові тарифні погрози Трампа?

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на погрозу Трампа запровадити тарифи проти країн, які виступили проти приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Франція віддана суверенітету та незалежності націй у Європі та інших країнах. Це керує нашим вибором. Це підкріплює нашу відданість Організації Об'єднаних Націй та її Статуту,

– написав Макрон.

Він згадав, що Франція виступає за тривалий та міцний мир в Україні. З цих же міркувань країна узяла участь у військових навчаннях Данії та Гренландії.

"Жодне залякування чи погроза не вплине на нас – ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями", – каже він.

Макрон пообіцяв скоординовану реакцію Європи у разі запровадження тарифів проти країн-партнерів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС "повністю солідарний з Данією та народом Гренландії".

Тарифи підірвуть трансатлантичні відносини та ризикують призвести до небезпечної низхідної спіралі. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету,

– заявила вона.

Прем'єр Швеції Ульф Кріснерссон заявив, що європейці не потерплять "листів із погрозами". Він наголосив, що долю Гренландії вирішують сама Гренландія з Данією.

Він зазначив, що Швеція веде переговори з Норвегією, Великої Британією та ЄС щодо скоординованої реакції.

Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка – вона є частиною Королівства Данія, і її майбутнє – це справа гренландців і данців,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Він додав, що безпека Арктики є спільною роботою усього НАТО, і союзники повинні робити більше для боротьби із загрозами з боку Росії у різних частинах Арктики. Він вважає запровадження тарифів "абсолютно неправильним", і пообіцяв обговорити це з адміністрацією у США.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Ба більше, відповідно до його заяв, Європейський Союз розглядається як недружня коаліція держав.

Що цьому передувало?