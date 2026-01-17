Мітинги були організовані гренландськими асоціаціями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DW та Reuters.

Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією

Як пройшли мітинги у Данії та Гренландії?

Протестувальники хотіли надіслати "чітке та єдине повідомлення про повагу до демократії та основних прав людини Гренландії".

На вулиці великих міст Данії вийшли тисячі людей. Організатори оцінили, що йдеться про понад 20 000 людей лише у Копенгагені – приблизно стільки ж живе у Нууку, столиці Гренландії.

Протест у Данії: дивіться відео

Люди скандували "Гренландія не продається" та тримали банери з гаслами "Руки геть від Гренландії".

У Копенгагені натовп пройшовся маршем до посольства США.

Протести проти захоплення Гренландії Штатами / Фото Getty Images

Я дуже вдячна за величезну підтримку, яку ми, гренландці, отримуємо... Ми також надсилаємо світові повідомлення про те, що ви всі повинні прокинутися. Гренландія та гренландці мимоволі стали на передову боротьби за демократію та права людини,

– сказала протестувальникам Джулі Радемахер, голова асоціації гренландців Данії Uagut.

Протести також тривали в інших данських містах: Орхус, Ольборг та Оденсе.

У самій Гренландії люди теж вийшли "проти незаконних планів США".

Кілька тисяч протестувальників разом із прем'єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном у столиці Нуук розмахували гренландським прапором, скандували гасла та співали традиційні інуїтські пісні під дощем.

Багато з них були в кепках з написом "Зробіть так, щоб Америка пішла геть", на кшталт гасла Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Люди також пройшли повз нещодавно збудоване приміщення, куди Вашингтон планує перенести своє консульство. Наразі це червона дерев'яна будівля з чотирма співробітниками.

Довідково. Територія Гренландії має населення 57 000 осіб. Нею століттями керували з Копенгагена, але з 1979 року вона отримала значну автономію. Попри це, острів залишається частиною Данії, яка контролює оборону та зовнішню політику, а також фінансує значну частину адміністрації. У самій Данії проживає близько 17 000 гренландців.

До слова, протести збігаються з візитом делегації США до Данії, яка приїхала, як стверджує, щоб "знизити температуру".

Територіальні претензії Трампа на Гренландію: останні новини