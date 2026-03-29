Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, додавши, що, згідно з задумом, це має накласти відбиток і на рейтингах Республіканської партії.

Про що дискутує оточення Трампа?

Протести в Сполучених Штатах відбуваються напередодні проміжних виборів до Конгресу, які заплановані восени цього року. Демократична партія вже оговталася від політичного нокауту за наслідками президентських виборів 2024-го і тепер готується до цих виборів, які, на думку політолога, їй слід сприймати як останній бій.

"Я зробив би особливий акцент на тому, що нещодавно сказав сам Дональд Трамп. Він озвучив, що коли розбереться з Іраном, то перейде до найбільшої загрози США – демократів. Тобто, він завжди їх тримає в голові, розуміючи, що вони завдаватимуть йому у внутрішній політиці багато проблем", – озвучив Буряченко.

Зі слів політолога, зараз в оточенні Трампа триває велика дискусія, чи продовжувати йому зосереджувати увагу на зовнішніх перемогах, чи перемикнутися на внутрішній американський порядок денний. Однак, він переконаний, що команда Трампа, можливо, й завершила б війну в Ірані, але зараз не може цього зробити, бо надто втягнулась в цей процес.

Політолог розповів, що модель Трампа не передбачає якихось глобалістських підходів, як це було у демократів. Він формулює внутрішню і зовнішню політики як антиглобалізм. Все, що робили демократи, Трамп сприймає як деструктивну державну політику.

Як тільки в нього з'явиться можливість в політичному полі атакувати їх, він це робитиме",

– вважає Буряченко.

Беручи до уваги напруження емоцій в певних штатах, таке соціальне обурення і протистояння американського суспільства, як прогнозує політолог, може перерости в значно більші процеси. Тоді вже Трампу буде ні до Венесуели, ні до Ірану, ні до Гренландії.

Протести в США: що в них не так?

Аналізуючи події в США, політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов висловився про те, що Трамп розпочинав війну в Ірані, маючи на меті влаштувати собі маленьку перемогу і зокрема відвернути увагу від внутрішніх проблем. Однак протестні настрої всередині його країни лише посилились.

Це найбільш масові протести проти Дональда Трампа. Зараз в нього найнижчий рейтинг схвалення за обидві каденції. Єдине, що може вселити в нього певний оптимізм, це те, що поки що ці мітинги не мають лідера,

– озвучив Несвітайлов.

Зі слів експерта-міжнародника, сьогодні такі протестні акції американців виглядають доволі хаотично, не маючи потужного організатора і ватажка. На його думку, бракує чіткого і зрозумілого алгоритму дій, плану.

Основне про мітинги в США: