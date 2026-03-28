У соцмережах користувачі почали масово жартувати та створювати меми. Про створення платформи оголосили на сторінці Білого дому.

Що відомо про платформу OnlyFarms?

У США запустили нову онлайн-платформу OnlyFarms, яка має демонструвати економічні результати політики президента Дональда Трампа для аграрного сектору. На сайті користувачам пропонують ознайомитися з інтерактивною картою, де відображено, скільки коштів вдалося заощадити фермерам у кожному штаті.

Ініціатива позиціонується як інструмент для демонстрації підтримки американських фермерів і результатів економічної політики адміністрації. Водночас назва платформи одразу привернула увагу користувачів соцмереж і викликала неоднозначну реакцію.

На платформі OnlyFarms представлена карта США з детальними даними по кожному штату. Зокрема, там вказано, яку суму нібито вдалося зекономити фермерам завдяки урядовим рішенням.

Таким чином адміністрація намагається візуалізувати ефективність своєї політики та підкреслити підтримку аграріїв. Йдеться про фінансові вигоди, які отримали фермери внаслідок змін у податковій, торгівельній та регуляторній політиці.

Однак сама назва платформи – OnlyFarms – одразу викликала асоціації з популярними сервісами для дорослого контенту, що і стало головною причиною бурхливої реакції в інтернеті.

Якою була реакція американців на створення OnlyFarms?

Користувачі соцмережі Х швидко підхопили тему і почали масово жартувати з приводу нової ініціативи. У коментарях багато хто іронізував над назвою платформи, натякаючи на її співзвучність із відомими сайтами, та створював меми.

Новий сайт Білого дому став мемом через назву

Деякі користувачі писали, що "це найкреативніший піар фермерів", інші ж прямо висміювали комунікаційну стратегію Білого дому. Частина коментарів була саркастичною: мовляв, тепер "аграрії офіційно в тренді інтернет-культури".

Водночас були й ті, хто звернув увагу не лише на назву, а й на саму ідею платформи – зокрема, наскільки об’єктивними є наведені дані та як саме розраховувалися "заощадження".

