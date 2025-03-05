Американські фермери проти тарифної війни Трампа

Фермери висловили особливе занепокоєння щодо впливу мит у відповідь, заявивши, що вони обмежать їхній доступ до деяких із найважливіших експортних ринків США, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Вони заявили, що може постраждати експорт основних харчових продуктів, включаючи кукурудзу, соєві боби, червоне м'ясо та свинину, і закликали Трампа домовитися про швидке припинення конфлікту.

Всупереч тому, що думає президент, це означає лише біль. Наші внутрішні ринки не підготовлені до того, щоб заспокоїтися, а це означає зниження цін на те, що ми вирощуємо,

– говорить голова Спілки фермерів Айови Аарон Леман.

Вашингтон запровадив 25-відсоткові мита на більшу частину канадського та мексиканського імпорту та окреслив плани подвоїти податки на китайську продукцію у понеділок, 3 березня.

Китайська влада у відповідь пригрозила 10 – 15-відсотковим тарифом на американські сільськогосподарські товари, починаючи від соєвих бобів і яловичини до кукурудзи та пшениці, починаючи з 10 березня. Канада також заявила, що запровадить податки на імпорт із США, а Мексика заявила, що піде цьому прикладу.

Якої шкоди фермерам може завдати підвищення тарифів

Фермери побоюються, що тертя завдадуть непотрібної шкоди сектору, який бореться з тим, що президент Національної асоціації виробників кукурудзи Кеннет Хартман молодший назвав "тривожним економічним ландшафтом" через низькі ціни на сировину.

Фермери розчаровані. Тарифи – це не те, з чим можна легковажити й "розважатися". Вони не тільки завдають удару по гаманцю нашому сімейному бізнесу, але й руйнують основний принцип, на якому будуються наші торгівельні відносини, а саме надійність,

– говорить президент Американської асоціації виробників сої Калеб Рагланд.

Лідери сектору попередили, що такі країни, як Бразилія, мають хороші можливості для зпробітку, якщо торгова напруженість змусить імпортерів відвернутися від США та шукати альтернативи. За словами Рагланда, Бразилія та інші виробники сої очікують рясних урожаїв цього року, і "налаштовані задовольнити будь-який попит, що випливає з відновлення торгівельної війни між США та Китаєм".

Американські тваринники, які експортують приблизно 10 відсотків свого виробництва свинини до Мексики, кажуть, що вони також програють своїм конкурентам у Бразилії, Чилі та Аргентині.

Удар по сільському господарству може повторитись

Фермери побоюються такого ж негативного впливу, як остання торгова війна Трампа з Китаєм у 2018 році, яка, за оцінками фермерських груп, призвела до збитків сільського господарства США на 27 мільярдів доларів, хоча ферми отримали 23 мільярди доларів компенсації від федерального уряду за збої в торгівлі.

Цього разу, однак, сектор менш добре підготовлений: ціни на товари впали майже на 50 відсотків порівняно з трьома роками тому, а витрати на такі ресурси, як насіння, пестициди та добрива, вищі. Добрива можуть подорожчати ще більше. Близько 80 відсотків американських поставок калію надходить з Канади, найбільшого світового виробника. Такий імпорт також постраждає від мит ​​Трампа.

Один з найбільших виробників калієвих добрив у Канаді Nutrien, заявив, що компанія перемістила "якомога більше калію на південь від кордону перед весняним сезоном посіву".

Хоча ми продовжуватимемо обслуговувати наших клієнтів у США, витрати на тарифи в кінцевому рахунку ляжуть на плечі американських фермерів,

– заявили у компанії.

На думку представниці Міжнародної асоціації свіжих продуктів Ребекка Адкок очікується, що покупці в США також постраждають через підвищення цін на імпортні фрукти та овочі, такі як мексиканське авокадо. "Витрати доведеться покривати, тому що хтось повинен платити, і значна частина буде передана споживачам".