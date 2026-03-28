В соцсетях пользователи начали массово шутить и создавать мемы. О создании платформы объявили на странице Белого дома.

Что известно о платформе OnlyFarms?

В США запустили новую онлайн-платформу OnlyFarms, которая должна демонстрировать экономические результаты политики президента Дональда Трампа для аграрного сектора. На сайте пользователям предлагают ознакомиться с интерактивной картой, где отражено, сколько средств удалось сэкономить фермерам в каждом штате.

Инициатива позиционируется как инструмент для демонстрации поддержки американских фермеров и результатов экономической политики администрации. В то же время название платформы сразу привлекло внимание пользователей соцсетей и вызвало неоднозначную реакцию.

На платформе OnlyFarms представлена карта США с подробными данными по каждому штату. В частности, там указано, какую сумму якобы удалось сэкономить фермерам благодаря правительственным решением.

Таким образом администрация пытается визуализировать эффективность своей политики и подчеркнуть поддержку аграриев. Речь идет о финансовых выгодах, которые получили фермеры в результате изменений в налоговой, торговой и регуляторной политике.

Однако само название платформы – OnlyFarms – сразу вызвало ассоциации с популярными сервисами для взрослого контента, что и стало главной причиной бурной реакции в интернете.

Какой была реакция американцев на создание OnlyFarms?

Пользователи соцсети Х быстро подхватили тему и начали массово шутить по поводу новой инициативы. В комментариях многие иронизировали над названием платформы, намекая на ее созвучность с известными сайтами, и создавали мемы.

Новый сайт Белого дома стал мемом из-за названия

Некоторые пользователи писали, что "это самый креативный пиар фермеров", другие же прямо высмеивали коммуникационную стратегию Белого дома. Часть комментариев была саркастической: мол, теперь "аграрии официально в тренде интернет-культуры".

В то же время были и те, кто обратил внимание не только на название, но и на саму идею платформы – в частности, насколько объективными являются приведенные данные и как рассчитывались "сбережения".

