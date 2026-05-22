Об этом сообщило японское издание Yomiuri со ссылкой на отчет Управления правительственной этики США (OGE).

Как Трамп вляпался в курьезную ситуацию?

Журналисты обратили внимание, что в феврале 2026 года Трамп инвестировал от 1 до 5 миллионов долларов в Kura Sushi USA – компанию, которая управляет 91 суши-рестораном в Соединенных Штатах. После появления информации о сделке акции сети выросли на 5,4%.

В материале предполагают, что американский президент мог ошибочно перепутать названия и вместо акций Fujikura купить бумаги Kura Sushi. Известно, что в течение первых месяцев года Трамп проводил операции с более 3 700 акциями различных компаний и фондов, среди которых Nvidia, Boeing и японские инвестиционные фонды.

Куда Дональд Трамп вкладывал деньги в феврале 2026 года / Скриншот из документа Белого дома

История быстро стала вирусной в сети. На форуме Yahoo Finance пользователи активно обсуждали странную инвестицию и шутили о возможных причинах путаницы.

Некоторые предполагал, что ошибка могла произойти из-за возраста президента или из-за неопытности младшего сына Трампа, если именно он занимался биржевыми операциями.

Другие пользователи шутили, что Трамп может изменить лозунг MAGA на "MKGA" – "Make Kura Great Again". Также в сети появились ироничные комментарии, что президента США больше ассоциировали со стейками, а не с суши.

Между тем ситуация на бирже сложилась по-разному для двух компаний. Если акции Kura Sushi после огласки пошли вверх, то Fujikura за этот период потеряла 45,4% стоимости.

В Futurism отметили, что падение акций Fujikura вряд ли можно объяснить только возможной ошибкой Трампа, однако инцидент точно не помог компании. Представители президента США пока не комментировали, была ли покупка акций Kura Sushi преднамеренной.

Напомним, Дональд Трамп не впервые попадает в курьезные ситуации, и часто он их провоцирует сам. Так, недавно делегация США во главе с президентом Трампом выбросила все китайские подарки перед вылетом из Китая.