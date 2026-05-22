Про це повідомило японське видання Yomiuri із посиланням на звіт Управління урядової етики США (OGE).

Як Трамп уляпався у курйозну ситуацію?

Журналісти звернули увагу, що у лютому 2026 року Трамп інвестував від 1 до 5 мільйонів доларів у Kura Sushi USA – компанію, яка управляє 91 суші-рестораном у Сполучених Штатах. Після появи інформації про угоду акції мережі зросли на 5,4%.

У матеріалі припускають, що американський президент міг помилково переплутати назви та замість акцій Fujikura купити папери Kura Sushi. Відомо, що упродовж перших місяців року Трамп проводив операції з понад 3 700 акціями різних компаній та фондів, серед яких Nvidia, Boeing та японські інвестиційні фонди.

Куди Дональд Трамп вкладав гроші у лютому 2026 року / Скриншот з документа Білого дому

Історія швидко стала вірусною у мережі. На форумі Yahoo Finance користувачі активно обговорювали дивну інвестицію та жартували про можливі причини плутанини.

Дехто припускав, що помилка могла статись через вік президента або через недосвідченість молодшого сина Трампа, якщо саме він займався біржовими операціями.

Інші користувачі жартували, що Трамп може змінити гасло MAGA на "MKGA" – "Make Kura Great Again". Також у мережі з'явились іронічні коментарі про те, що президента США більше асоціювали зі стейками, а не з суші.

Тим часом ситуація на біржі склалась по-різному для двох компаній. Якщо акції Kura Sushi після розголосу пішли вгору, то Fujikura за цей період втратила 45,4% вартості.

У Futurism зазначили, що падіння акцій Fujikura навряд чи можна пояснити лише можливою помилкою Трампа, однак інцидент точно не допоміг компанії. Представники президента США поки не коментували, чи була покупка акцій Kura Sushi навмисною.

Нагадаємо, Дональд Трамп не вперше потрапляє у курйозні ситуації, і часто він їх провокує сам. Так, нещодавно делегація США на чолі з президентом Трампом викинула всі китайські подарунки перед вильотом з Китаю.