Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.
Что известно об отправке 5 тысяч американских войск в Польшу?
Дональд Трамп заявил, что решил отправить дополнительные войска в Польшу, основываясь на успешном избрании президента Кароля Навроцкого, которого он с гордостью поддержал.
Основываясь на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих,
– написал глава Белого дома.
Дональд Трамп решил отправить дополнительные 5 тысяч войск в Польшу
Ранее Трамп вывел часть войск из Германии
Пентагон 1 мая объявил, что США выводят 5 000 военнослужащих с территории Германии. Как писали СМИ, причиной для этого стал спор американского президента с канцлером Германии Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс уже сотрудничает с США, чтобы понять решение Трампа о выводе 5 тысяч военных с территории Германии.
Американский генерал Бен Ходжес в интервью 24 Каналу предположил, что вывод 5 тысяч военных США из Германии является политической местью Трампа, а не стратегическим шагом.