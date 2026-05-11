Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе, генерал Бен Ходжес.

К теме "Не за годы, а за месяцы": американский генерал поражен тем, чего достигла Украина

Что сказал Ходжес о выводе 5 тысяч военных США из Германии?

Бен Ходжес отметил, что воспринимает информацию о выводе 5 тысяч военных США из Германии серьезно. Ведь, говорится фактически о целой бригаде, размещенной в Баварии, и это может произойти уже в течение ближайших 12 – 18 месяцев.

"Здесь есть много нюансов, но я бы относился к этому как к реальному сценарию, если только Конгресс не вмешается – а это, представляется, маловероятным", – отметил генерал.

В то же время экс-командующий американских сил в Европе отметил, что вопрос заключается в том, что дальше: перебросят ли эту бригаду в Польшу или Румынию, или вернут в США.

По словам Ходжеса, это пока непонятно, и сама эта неопределенность свидетельствует об отсутствии четкой стратегии – нет понимания, как это решение должно улучшить стратегические позиции США.

Зато это больше похоже на мелочную политическую месть федеральному канцлеру Германии, чем на продуманный стратегический шаг. С Трампом, конечно, всегда есть дополнительная проблема – никогда до конца не понятно, что он имеет в виду и что именно сделает. Но часто его действия выглядят так, что они больше выгодны Владимиру Путину, чем кому-то другому. И это действительно вызывает беспокойство,

– объяснил Бен Ходжес.

В то же время американский генерал признает, в Европе хорошо понимают: лучший способ защититься от российской агрессии – это помочь Украине победить Россию.

"Именно это мы видим со стороны Германии и других европейских стран – поддержка Украины является самым эффективным способом обезопасить остальную Европу", – подчеркнул Ходжес.

Может ли Трамп вывести войска даже несмотря на сопротивление Конгресса?

Экс-командующий американских сил в Европе отметил, что формально Трамп может вывести войска США из стран НАТО даже если будет сопротивление Конгресса.

Справочно! Последний закон об оборонном бюджете – National Defense Authorization Act – предусматривает, что президент не может сократить численность войск ниже определенного уровня без согласования с Конгрессом. Но сокращение на 5 тысяч этого порога не достигает, поэтому формально он может это сделать.

Впрочем, Ходжес думает, что президент Трамп и его администрация в целом не слишком считаются с Конгрессом. Они часто ищут способы обойти юридические ограничения.

К сожалению, нынешний Конгресс, где доминируют республиканцы, в основном не готов реально сдерживать президента или публично ему оппонировать,

– объяснил американский генерал.

Однако, как заметил Бен Ходжес, все может измениться уже в этом году – впереди промежуточные выборы в ноябре. Республиканцы, которые баллотируются на переизбрание, вынуждены будут реагировать на настроения избирателей. Или же демократы могут получить контроль над Конгрессом и действовать значительно жестче. Но это станет понятно только после ноября.

С чего начался вывод 5 тысяч военных США из Германии?

Пентагон 1 мая объявил, что США выводят 5 000 военнослужащих с территории Германии. Как писали СМИ, причиной для этого стал спор американского президента с канцлером Германии Фридрихом Мерцом относительно войны в Иране.

Министр обороны Борис Писториус, реагируя на соответствующее решение США, заявил, что оно должно побудить европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны. Германия, свою очередь, хочет увеличить армию со 185 до 260 тысяч военных.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс уже сотрудничает с США, чтобы понять решение Трампа о выводе 5 тысяч военных с территории Германии.

Кроме того, США отменили план времен Джо Байдена по размещению в Германии американского батальона с ракетами большой дальности Tomahawk. Как отмечали СМИ, это стало ударом для Берлина.