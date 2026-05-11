В эксклюзивном интервью 24 Каналу американский генерал Бен Ходжес считает, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне с Россией.

Как Ходжес оценил усилия Украины в войне с Россией?

То, чего Украина достигла за последние месяцы, я подчеркну, что не за годы, а именно месяцы – действительно впечатляет. Очевидно, что стратегическая инициатива постепенно переходит на ее сторону, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится,

– подчеркнул отставной офицер Армии США.

Генерал пояснил, это вовсе не означает, что Россия прекратит атаковать украинцев. Однако общая ситуация меняется, и все больше людей в мире понимают: Россия не способна победить Украину.

По мнению Ходжеса, путь Украины к победе пролегает через уничтожение экспортного потенциала России в нефти и газе. Если Москва не сможет продавать свои энергоносители в Китай, Турцию, Индию и другие страны, ей будет значительно сложнее продолжать войну.

По словам американского генерала, Европа нуждается в Украине больше, чем Украина – Европу. Он считает, что европейские страны должны больше вкладывать средств в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей.

В то же время экс-командующий американских войск в Европе убежден, что Украина должна самостоятельно гарантировать свою безопасность. Она должна опираться на сильную армию, систему мобилизации по образцу Финляндии или Израиля, а также на развитую оборонную промышленность, чтобы меньше зависеть от других стран.

Украина контратакует на фронте и уничтожает российские НПЗ

С начала года украинским военным удалось освободить от оккупантов почти всю Днепропетровскую область, а также остановить сорвать весеннее наступление россиян.

По словам президента Владимира Зеленского, который ссылается на данные украинской и британской разведки, ситуация на фронте сейчас лучшая для Украины за последние 10 месяцев.

Украинские подразделения в конце зимы и в начале весны провели успешные действия, в частности на южном направлении, что заставило российские силы перебрасывать ресурсы между различными участками фронта.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие действия могли сорвать планы России по масштабному наступлению в 2026 году

Отдельно отмечается рост роли украинских технологий, в частности дронов.

Так, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российская армия уже 5-ый месяц подряд не может компенсировать свои потери живой силы – каждый месяц она теряет больше военных, чем набирает.

По его данным, с декабря 2025 года по апрель 2026 года Россия пополнила армию примерно более 148 тысячами военных. В то же время потери врага только от ударов украинских дронов за этот период превысили 156 тысяч человек. То есть баланс является отрицательным – потери больше пополнения.

Технологические преимущества Украины усиливаются, а Россия сталкивается со все большими проблемами с живой силой, что может повлиять на ее возможности в долгосрочной перспективе.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина уже наносит удары по территории России на расстояние более 1500 километров и планирует еще увеличивать дальность таких операций. По его словам, каждый такой удар снижает возможности России вести войну.

Политолог Олег Саакян объясняет, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре имеют не только экономический эффект, но и политический и психологический. В частности, атаки на Туапсе, по его словам, создали негативный фон для парада в Москве 9 мая: вместо демонстрации силы они усилили у россиян ощущение тревоги и нестабильности и показали неспособность власти защитить собственную территорию.

По мнению Саакяна, это формирует внутреннее напряжение в российской системе власти, которое может усиливать недоверие к руководству и общую нестабильность внутри страны.