Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Какие результаты работы подразделений БпЛА?

"Мадьяр" сообщил, что пятый месяц подряд в российской армии сохраняется отрицательное соотношение между пополнением и потерями живой силы. Это напрямую снижает способность врага вести интенсивные боевые действия.

По его данным, с декабря 2025 года до апреля 2026 года российскую армию пополнили 148,4 тысячи мобилизованных и контрактников.

33,0 тысяч – декабрь 2025 года,

20,2 тысячи – январь 2026,

25,4 тысячи – февраль 2026,

34,6 тысяч – март 2026,

35,2 тысячи – апрель 2026.

В то же время только от ударов дронами враг за тот же период потерял более 156 тысяч военных.

33 006 – декабрь 2025,

29 572 – январь 2026,

26 204 – февраль 2026,

33 989 – март 2026,

33 964 – апрель 2026.

В подразделениях СБС есть норматив, который должен составлять не менее 30% поражений именно живой силы. Сейчас их эффективность за 11 месяцев составляет 29,59%, а именно 305,7 тысячи целей уничтожено или поражено, в частности 90 470 оккупантов.

В апреле 2026 года подразделения СБС поразили 10 581 человека противника, что составляет 31,15% от общего объема потерь живой силы противника, нанесенных дронами Сил обороны Украины. Фактически каждая третья подтвержденная пораженная цель обеспечена подразделениями СБС,

– привел данные Роберт Бровди.

По его словам, стоимость подтвержденного поражения живой силы противника в пересчете на расходы дронов – около 882 долларов.

Командующий СБС отметил необходимость масштабирования Линии дронов вдоль всего фронта. Это станет возможным, если подразделения составят 5% численности украинской армии. Сейчас подразделения СБС составляют около 2,5%.

Недавние успешные удары по врагу

ВРИО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 каналу, что российские оккупанты пока не останавливаются атаковать на фронте несмотря на большие потери. Объяснил военный это тем, что у врага еще есть резервы.

Недавно Силы обороны поразили российские катера, в частности "Грачонок", охранявший Керченский мост. Точные данные о потерях не известны, но OSINT-аналитики заявляют, что могло погибнуть девять оккупантов, а еще двое получили ранения.