ТВО командира батальона Сила Свободы 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что для россиян солдат дешевле дрона.
Как меняется тактика российской армии на фронте?
По словам военного, сложно сказать, что происходит внутри российской армии. Командование противника адаптируется, учится на ошибках и держится как можно дальше от линии огня. На самом фронте потери врага напрямую зависят от интенсивности его атак: больше давят – больше гибнут.
Потери врага большие, но пока его не останавливают, потому что есть резервы. Интенсивность колеблется без закономерности: сегодня столько, завтра вдвое больше, послезавтра меньше. Тактика проста: привезли – отправили, привезли – отправили. "Мясной конвейер" работает без изменений с 2022 года,
– сказал Назаренко.
Это те самые волновые атаки, что применяла группировка "Вагнер", продолжаются и сейчас на Покровском направлении и по всему востоку. "Одноразовая" пехота идет вперед, независимо от потерь.
С улучшением погоды враг параллельно активизирует беспилотные системы – от разведывательных DJI Mavic до "Шахедов" и "Орланов". Военный объяснил, что неподготовленная пехота идет вперед только, чтобы отвлечь внимание украинцев, а дальше в игру вступают пилоты FPV, задача которых – уничтожать центры управления дронами.
"Детали тактики обсуждать не буду – разведка работает. Но несмотря на громкие заявления пропаганды – особенно накануне их символических дат, когда они пытаются культивировать миф о своей империи – реальность от желаемого у них всегда отличается. Годами наблюдаем одно и то же", – сказал Назаренко.
Сама тактика врага свидетельствует, что у него не все в порядке – иначе зачем бросать неподготовленную пехоту. Враг учится, но все равно отстает от СОУ в технологиях и подходах.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- В ночь на 4 мая дрон попал в здание в Москве, которое находится от Кремля всего в 6 километрах.
- А в ночь на 3 мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по объектам в оккупированном Мариуполе, в частности по зданию, где проживали российские военные.
- В результате атак был поврежден объект энергетической инфраструктуры и дата-центр на территории телевизионной башни, что повлекло перебои со связью и частичное обесточивание города.