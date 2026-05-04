ТВО командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, що для росіян солдат дешевший за дрон.

Як змінюється тактика російської армії на фронті?

За словами військового, складно сказати, що відбувається всередині російської армії. Командування противника адаптується, вчиться на помилках і тримається якомога далі від лінії вогню. На самому фронті втрати ворога прямо залежать від інтенсивності його атак: більше тиснуть – більше гинуть.

Втрати ворога великі, але поки що його не зупиняють, бо є резерви. Інтенсивність коливається без закономірності: сьогодні стільки, завтра вдвічі більше, післязавтра менше. Тактика проста: привезли – відправили, привезли – відправили. "М’ясний конвеєр" працює без змін з 2022 року,

– сказав Назаренко.

Це ті самі хвильові атаки, що застосовувало угрупування "Вагнер", тривають і зараз на Покровському напрямку та по всьому сходу. "Одноразова" піхота йде вперед, незалежно від втрат.

З покращенням погоди ворог паралельно активізує безпілотні системи – від розвідувальних DJI Mavic до "Шахедів" та "Орланів". Військовий пояснив, що непідготовлена піхота іде вперед лише, щоб відвернути увагу українців, а далі в гру вступають пілоти FPV, завдання яких – знищувати центри управління дронами.

"Деталі тактики обговорювати не буду – розвідка працює. Але попри гучні заяви пропаганди – особливо напередодні їхніх символічних дат, коли вони намагаються культивувати міф про свою імперію – реальність від бажаного в них завжди відрізняється. Роками спостерігаємо одне й те ж саме", – сказав Назаренко.

Сама тактика ворога свідчить, що в нього не все гаразд – інакше навіщо кидати непідготовлену піхоту. Ворог вчиться, але все одно відстає від СОУ у технологіях та підходах.

Командир Назаренко наголосив, що життя кожного солдата важливіше за будь-яку техніку.

