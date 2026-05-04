Зокрема, було влучання по будинку, в якому жили російські військові. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що зараз селище Старий Крим перекрите, в'їзд туди контролюється.

"У селищі Старий Крим, це частина Маріуполя, вгатили по будинку. Пів будинку розвалили. Там мешкали сили безпілотних систем Росії. До кінця незрозуміло, чи це ми у них вгатили, чи росіяни зробили такий чудовий "постріл у ногу", – пояснив він.

Які наслідки атаки?

Петро Андрющенко зазначив, що далі було частково уражено об'єкт енергетичної інфраструктури. Мовиться про підстанції, які розташовані неподалік від Старого Криму. Половина Маріуполя зустріла 3 травня без світла.

Там у них травневі свята. Вони не працюють до кінця "побєдобєсія". Тому думаю, будуть святкувати запалюванням багать на вулиці. Тому що іншого способу отримати світло найближчим часом не буде,

– підкреслив він.

Головне ураження – це дата-центр, який розташований на території телевізійної вежі посеред Приморського парку. Була проведена реконструкція Маріупольської телевізійної вежі. Там розміщені російські антени, що забезпечує транслювання пропаганди. Російські війська мають певні проблеми зі зв’язком, з інтернетом.

Це друге влучання у Маріуполь лише у травні. Перша велика атака була 1 травня. На правому березі є споруда, яку називають монастирем. Тому що там колись планували будувати російський монастир. Там був розташований склад безпілотних систем підрозділу "Рубікон", які завдають ударів по Херсону, Запоріжжю.

"Там був один з їхніх складів. Туди зайшло кілька виробів, щонайменше чотири. Не знаю, скільки стартувало. Але там вигоріло досить непогано. Мовиться не стільки про уражених, чи побитих, чи живих, чи мертвих. Там нічого не залишилося, все вигоріло", – наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді із позивним "Мадяр" розповів, як СБС завдали масштабного удару по окупантах. Були атаковані об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Під удар також потрапили тимчасові пункти дислокації підрозділу "Рубікон" в Маріуполі, підрозділу "Шторм" в населеному пункті Кам'янувате на Донеччині, особового складу в населеному пункті Степок на Запоріжжі. Також ціллю був телекомунікаційний центр окупантів Маріуполі. Були уражені ЗРК "Панцир-С1", "Тор" та дві радіолокаційні станції типу П-18.

Останні вибухи у Росії

У ніч на 3 травня Сил оборони ударили по об'єктах паливно-енергетичного комплексу Росії у Приморську Ленінградської області. Це один із ключових російських терміналів для експорту нафти через Балтійське море.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, майор Роберт "Мадяр" Бровді пояснив, що атаки на об'єкти ПЕК та робота по ворожій ППО поступово підривають експортні можливості Росії та її здатність фінансувати війну.

Вночі 4 травня у Москві та області вибухали БпЛА. Внаслідок одного з вибухів на Мосфільмівській вулиці постраждав житловий комплекс. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат. Мешканців евакуювали. Як повідомляють моніторингові канали, вибухи пролунали за 6 кілометрів від Кремля.