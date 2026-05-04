Про це йдеться у телеграм-каналі "Атеш".

Що відомо про диверсію з КамАЗом ворога в Луганську?

Агенти руху в Луганську знищили КамАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії Росії. Ця військова вантажівка була залучена у доставлення боєприпасів, продовольства та спорядження на передові позиції.

Машина згоріла вночі – зранку вона мала піти на завантаження і везти провізію на фронт. Не довезла,

– зазначив "Атеш".

Партизани наголосили, що подібна техніка – основа тилової логістики. Вона з'єднує склади з передовою та забезпечує безперебійне постачання угруповань, що утримують позиції.

"Без неї вантажі накопичуються в тилу і не доходять туди, де вони потрібні супротивникові. Кожна знищена вантажівка – це зірваний маршрут, затриманий ешелон та дефіцит на передовій", – пояснили в "Атеші".

Партизани знищили КамАЗ окупантів в Луганську / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

У русі підкреслили, що окупанти не можуть почуватися безпечно навіть на окупованих територіях. Агент, який здійснив цю диверсію, відгукнувся на листівки "Атеша" із закликом вступити в рух у березні – і вже провів низку серйозних операцій.

