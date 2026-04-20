Серед російських військових дедалі частіше обговорюють гостру нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Про це повідомили в "Атеш".
Дивіться також Удар у глибокому тилу: "Атеш" знищив ключовий об'єкт окупантів на Уралі
Чому у росіян почалися проблеми з постачанням та зв'язком?
Партизани повідомили, що у російських військових почався так званий "снарядний голод". Дефіцит боєприпасів негативно впливає на здатність окупантів вести бойові дії та утримувати позиції на фронті.
Ще одна велика проблема ворога – зв'язок. Російські застарілі засоби дуже нестабільні й легко глушаться українськими системами РЕБ.
Внаслідок таких серйозних проблем зі зв'язком, ворожі підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фактично розвалюється,
– зазначили в "Атеш".
За даними "Атеш", російські військові активно обговорюють ці проблеми й уже вважають їх системними. Водночас ресурси поступово виснажуються, а ефективність підрозділів й далі падає.
Що відомо про успішні операції партизанів?
Агенти "Атеш" повідомили про погіршення морального стану російських військових під Куп'янськом. Окупанти страждають від алкоголізму, внутрішнього насильства, і прихованих самогубств.
Окупанти в Скадовську зайняли міську лікарню для розгортання штабу. Партизани успішно провели розвідувальну операцію в місті.
У місті Орел Росія будує об'єкт для запуску дронів-камікадзе "Шахед". Спостереження за об'єктом ведеться агентами "Атеш", а дані передаються українським силам оборони.