Серед російських військових дедалі частіше обговорюють гостру нестачу боєприпасів для окремих типів артилерії. Про це повідомили в "Атеш".

Чому у росіян почалися проблеми з постачанням та зв'язком?

Партизани повідомили, що у російських військових почався так званий "снарядний голод". Дефіцит боєприпасів негативно впливає на здатність окупантів вести бойові дії та утримувати позиції на фронті.

Ще одна велика проблема ворога – зв'язок. Російські застарілі засоби дуже нестабільні й легко глушаться українськими системами РЕБ.

Внаслідок таких серйозних проблем зі зв'язком, ворожі підрозділи втрачають координацію, а управління на окремих ділянках фактично розвалюється,
– зазначили в "Атеш".

За даними "Атеш", російські військові активно обговорюють ці проблеми й уже вважають їх системними. Водночас ресурси поступово виснажуються, а ефективність підрозділів й далі падає.

Що відомо про успішні операції партизанів?

