Среди российских военных все чаще обсуждают острую нехватку боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Об этом сообщили в "АТЕШ".

Почему у россиян начались проблемы со снабжением и связью?

Партизаны сообщили, что у российских военных начался так называемый "снарядный голод". Дефицит боеприпасов негативно влияет на способность оккупантов вести боевые действия и удерживать позиции на фронте.

Еще одна большая проблема врага – связь. Российские устаревшие средства очень нестабильны и легко глушатся украинскими системами РЭБ.

Вследствие таких серьезных проблем со связью, вражеские подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фактически разваливается,

– отметили в "Атеш".

По данным "Атэш", российские военные активно обсуждают эти проблемы и уже считают их системными. В то же время ресурсы постепенно истощаются, а эффективность подразделений и дальше падает.

Что известно об успешных операциях партизан?