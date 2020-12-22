В помещении больницы враг теперь руководит военными подразделениями. Об этом сообщили в "Атеш".
Как оккупанты в больнице разместили штаб?
Партизаны сообщили, что в больнице зафиксировали постоянное движение оккупантов, работу средств связи и характерную для штаба активность.
Медицинскую инфраструктуру города изымают в пользу оккупационных войск, оставляя жителей без доступа к медицинской помощи,
– отметили в "Атеш".
До оккупации в городе работали 2 больницы. Центральная больница не успевает помогать всем пострадавшим и лечить жителей, а районную теперь использует враг для военных нужд.
Размещение штаба в гражданском медицинском учреждении прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Партизаны отметили, что россияне только забирают больницы и никак не помогают гражданским.
Что известно об успешных операциях "Атеш"?
Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников и передали информацию Силам обороны Украины.
Оккупанты намеренно повреждают свою технику на Константиновском направлении, чтобы избежать отправки на фронт. Партизаны заявили, что Российские военные ломают двигатели, сливают технические жидкости и портят топливные системы.
Движение "Атеш" разведало размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.