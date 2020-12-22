В помещении больницы враг теперь руководит военными подразделениями. Об этом сообщили в "Атеш".

Как оккупанты в больнице разместили штаб?

Партизаны сообщили, что в больнице зафиксировали постоянное движение оккупантов, работу средств связи и характерную для штаба активность.

Медицинскую инфраструктуру города изымают в пользу оккупационных войск, оставляя жителей без доступа к медицинской помощи,

– отметили в "Атеш".

До оккупации в городе работали 2 больницы. Центральная больница не успевает помогать всем пострадавшим и лечить жителей, а районную теперь использует враг для военных нужд.

Размещение штаба в гражданском медицинском учреждении прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Партизаны отметили, что россияне только забирают больницы и никак не помогают гражданским.

