В помещении больницы враг теперь руководит военными подразделениями. Об этом сообщили в "Атеш".

Как оккупанты в больнице разместили штаб?

Партизаны сообщили, что в больнице зафиксировали постоянное движение оккупантов, работу средств связи и характерную для штаба активность.

Медицинскую инфраструктуру города изымают в пользу оккупационных войск, оставляя жителей без доступа к медицинской помощи,
– отметили в "Атеш".

До оккупации в городе работали 2 больницы. Центральная больница не успевает помогать всем пострадавшим и лечить жителей, а районную теперь использует враг для военных нужд.

Размещение штаба в гражданском медицинском учреждении прямо нарушает нормы международного гуманитарного права. Партизаны отметили, что россияне только забирают больницы и никак не помогают гражданским.

Что известно об успешных операциях "Атеш"?

  • Агенты "Атеш" провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Партизаны зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников и передали информацию Силам обороны Украины.

  • Оккупанты намеренно повреждают свою технику на Константиновском направлении, чтобы избежать отправки на фронт. Партизаны заявили, что Российские военные ломают двигатели, сливают технические жидкости и портят топливные системы.

  • Движение "Атеш" разведало размещение истребителей Су-30 на аэродроме Саки в оккупированном Крыму, включая их стоянки и маршруты движения. Зафиксировано топливозаправочную инфраструктуру, зоны технического обслуживания, позиции ПВО и график вылетов.