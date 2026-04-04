Об этом "Атеш" написали в телеграмме.
Что партизаны нашли на базе Саки?
Агенты "Атеш" провели разведку российской авиабазы Саки в оккупированном Крыму.
Они зафиксировали размещение истребителей Су-30, а именно их стоянки, укрытия, маршруты движения по территории.
Также удалось зафиксировать расположение топливозаправочной инфраструктуры, зоны технического обслуживания и ремонта, позиции сил ПВО и график вылетов самолетов. Изучено, в частности, маршруты движения личного состава и спецтехники между объектами базы.
Су-30 – основное средство России для сдерживания украинских атак беспилотников в Крыму и по базам ее Черноморского флота. Потеря этих самолетов ограничила бы способность России противостоять атакам дронов.
Всю собранную информацию "Атеш" передали Силам обороны Украины.
К слову, 3 апреля в Крыму разбился один из российских истребителей Су-30. Инцидент подтвердили в минобороны России, добавив, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта, а экипаж смог катапультироваться.
Какой была последняя атака Сил обороны Украины по россиянам в Крыму?
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму.
Атака осуществлена дронами FP-2 с боевой частью 60 – 100 килограммов.