Про це "Атеш" написали у телеграмі.

Що партизани знайшли на базі Саки?

Агенти "Атеш" провели розвідку російської авіабази Саки в окупованому Криму.

Вони зафіксували розміщення винищувачів Су-30, а саме їх стоянки, укриття, маршрути руху по території.

Також вдалося зафіксувати розташування паливозаправної інфраструктури, зони технічного обслуговування та ремонту, позиції сил ППО та графік вильотів літаків. Вивчено, зокрема, маршрути руху особового складу та спецтехніки між об'єктами бази.

Су-30 – основний засіб Росії для стримування українських атак безпілотників у Криму та по базах її Чорноморського флоту. Втрата цих літаків обмежила б здатність Росії протистояти атакам дронів.

Усю зібрану інформацію "Атеш" передали Силам оборони України.

До слова, 3 квітня у Криму розбився один з російських винищувачів Су-30. Інцидент підтвердили у міноборони Росії, додавши, що літак виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту, а екіпаж зміг катапультуватися.

